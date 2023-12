Több embert őrizetbe vettek a dán hatóságok terrortámadás előkészítésének gyanújával

Terrortámadás előkészítésének gyanújával három embert Dániában, egy embert pedig Hollandiában vettek őrizetbe a hatóságok – közölte a dán rendőrség csütörtökön.

„Rendkívül komoly ügyről van szó” – mondta Mette Frederiksen dán miniszterelnök a Ritzau hírügynökségnek Brüsszelben, az európai miniszterek találkozóján.

„Már évek óta látjuk, hogy élnek Dániában olyan emberek, akik nem akarnak jót nekünk. Akik a szabadságunk és a dán társadalom ellen vannak, minden ellen, ami ezzel jár” – mondta Frederiksen. Azt azonban nem részletezte, hogy kik voltak a feltételezett támadók.

Flemming Drejer, a dán belbiztonsági hivatal (PET) operatív vezetője az ügyben tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy Dánia nem változtat az ország terrorkészültségén, mely a második legmagasabb, „súlyos” szinten van 2010 óta.

Kapcsolódó tartalom

A vezető azt is közölte, hogy az ügynek „külföldi szálai” is voltak, és „bűnbandákhoz” is köze van. Drejer konkrétan megemlítette a betiltott Loyal to Familia nevű szervezetet.

Dániában és Svédországban nyáron több alkalommal elégették vagy más módon meggyalázták a muszlimok szent könyvének példányait.

A Korán-égetések felháborodást és erőszakba hajló tüntetéseket váltottak ki muszlim országokban.

A könyvégetéseket követően az al-Kaida terrorszervezethez köthető egyik honlapon augusztusban felhívást tettek közzé, mely szerint a Korán-gyalázások elkövetőit „a legsúlyosabb büntetésekkel” kell sújtani. Az iszlamisták emellett a két ország nagykövetségeinek felrobbantására szólítottak fel.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség)