Szijjártó Péter: Fontos, hogy a vajdasági magyarságnak az eddiginél is erősebb képviselete legyen Belgrádban

Gazdasági és biztonsági szempontból is fontos, hogy a vajdasági magyarságnak az eddiginél is erősebb képviselete legyen Belgrádban és a tartományi parlamentben is az e heti előrehozott választás nyomán – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szabadkán.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) kampányzáró rendezvényén hangsúlyozta, hogy a párt jó szereplésén is múlik, hogy folytatódhatnak-e az elmúlt évek közös sikerei. „Reméljük, minden eddiginél erősebb képviseletünk lesz Belgrádban és itt a tartományi parlamentben is” – közölte. „Mindaz, ami eddig volt, kizárólag akkor ér valamit, hogyha folytatódik. Hogyha folytatjuk a határ menti fejlesztéseket, a gazdaságfejlesztési programot, és nem maradnak abba azok az intézkedések, amelyek itt a mindennapi élet biztonságát garantálják” – sorolta. „És hogyha elég erős lesz a képviseletünk, akkor el tudjuk azt érni, hogy itt a jövőben nagyobb biztonság legyen, mint az elmúlt néhány évben, hogy az itt élőknek ne kelljen illegális migránsokkal találkozniuk, ne kelljen fegyverropogást hallaniuk” – tette hozzá. Majd rátért az eddigi eredményekre, és emlékeztetett, hogy 2010 óta négy új határátkelőt nyitottak a két ország között, nyolc év után ismételten lehet vonattal utazni Szeged és Szabadka között, rövidesen pedig a Szabadka-Baja vonalat is felújítják, és a tervek szerint két és fél óra el lehet majd jutni vasúttal egyik fővárosból a másikba. Leszögezte, hogy folytatni kívánják a sikeres vajdasági gazdaságfejlesztési programot, amely keretében az elmúlt években 80 milliárd forint támogatást ítéltek meg 14 263 helyi cégnek, összesen mintegy 170 milliárd forintnyi beruházást generálva. Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter: Hatalmas sikertörténet a vajdasági gazdaságfejlesztési program Minden félnek jó, elsősorban a helyi magyar közösségnek, de az anyaországnak és Szerbiának is – emelte ki a külgazdasági és külügyminiszter. „Ez jó mindenkinek. Jó nektek, vajdasági magyaroknak, hiszen a gazdasági megerősödés megmaradást jelent. Jó nekünk, mert külpolitikánk szíve közepe a nemzetpolitika, s jó Szerbiának, ugyanis a beruházó vállalatok itt hoznak létre munkahelyeket, itt termelnek, itt fizetnek adót” – mutatott rá. Szijjártó Péter üdvözölte, hogy mára a két ország gazdasága összenőtt, és úgy vélte hogy ennek az egyik alapját épp a vajdasági gazdaságfejlesztési program adta, amiben Pásztor István néhai VMSZ-elnöknek elévülhetetlen érdemei vannak. Aláhúzta, hogy a Vajdaságból indult gazdaságfejlesztési program keretében már Erdélyben, Felvidéken, Horvátországban, Szlovéniában, sőt még Kárpátalján is számos beruházást hajtottak végre, de „messze a legkorrektebb központi hozzáállással” Szerbiában találkoztak. „Olyan bizalmi tőke jött létre szerbek és magyarok között, amely az alapját adja annak, hogy a jövőben is hasonló együttműködésre számíthassunk” – jelentette ki. Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter szerint Magyarország és Szerbia összekapaszkodása is hozzájárult a válságok sikeres kezeléséhez A tárcavezető a Tosmasine Kft. fejlesztésének átadásán arról számolt be, hogy 8,5 ezer négyzetméteres új üzem épült a termelés hatékonyságának javítása céljából. „Mert a konjunktúrában, amikor minden jól megy, amikor csak azt kell nézni, hogy mennyivel több van, mint tegnap, akkor könnyű együttműködni, de válságban, amikor a túlélés a tét, akkor mutatkozik meg, hogy ki az igazi barát” – fűzte hozzá. Ennek kapcsán pedig kiemelte, hogy a koronavírus-járvány idején védekezéshez szükséges eszközökkel segítették egymást, az energetikai válság alatt pedig megnőtt a jelentősége annak, hogy hazánk szinte már a teljes földgázimportját a szomszédos országon keresztül szerzi be, Szerbia pedig Magyarországon tárolja a gáztartaléka egy jelentős részét. A miniszter érintette az utóbbi évek súlyos nehézségeit is, kitérve a pénzügyi és a migrációs válságra, a pandémiára, illetve az ukrajnai háború kirobbanására. Hangsúlyozta, hogy Magyarország minden egyes krízisből megerősödve tudott kikerülni, amire kiváló példa az is, hogy hazánk azon kevés államok egyike volt, ahol a koronavírus-járvány után többen dolgoztak, mint előtte. „És hogy miért? Azért, mert mi minden válságban tudtunk egységet építeni, s minden nehéz helyzetben össze tudtunk kapaszkodni. Ezt meg tudtuk csinálni annak dacára, hogy mindig hatalmas volt a nyomás, mindig voltak beavatkozási kísérletek, mindig voltak, aki a megosztásunkra tettek kísérletet” – közölte. Végezetül pedig leszögezte, hogy Magyarország és Szerbia is összekapaszkodott, a valaha volt legjobb együttműködés van ma a két ország között, márpedig ez nem volt mindig magától értetődő, a folyamat ugyanis elég mélyről indult.