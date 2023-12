Megpróbálta elfojtani a tüsszentést, hátborzongató következménye lett

Kórházba került egy skót férfi, mert vezetés közben megpróbált elfojtani egy tüsszentést. A sofőr befogta az orrát, és a száját is zárva tartotta, ami miatt annyira megnőtt a nyomás a felső légutakban, hogy szakadás keletkezett a légcsövében.

A Scottish man needed treatment in hospital after tearing a hole in his throat by trying to stifle a sneeze while driving

