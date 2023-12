Gyanús szivárogtatás: hogyan kerültek védett adatok a Kúriától egy német jogászblogra?

A Tűzfalcsoport a napokban újabb érdekes, a Soros-birodalomhoz kapcsolódó írásra figyelt fel a német alkotmányjogi portál, a Verfassungsblog.de oldalán.

A szerző, Kovács Ágnes az ELTE oktatója, az egyetem jogi tanszékének vezetője pedig az a Majtényi Balázs, aki az Eötvös Károly Intézet elnökének, Majtényi Lászlónak a fia. Ráadásul a fiatal oktató is kötődik szervezethez, hiszen az Eötvös Károly Intézet egyik munkatársa, kutatója.

