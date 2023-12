Felfüggesztették az olasz-albán migránstábor-egyezmény tiranai ratifikálását

Az albán alkotmánybíróság helyt adott az országban olasz kezdeményezésre létesítendő migránstáborokról létrejött kormányközi megállapodás alkotmányossági felülvizsgálatára benyújtott kereseteknek, ezért az egyezmény csütörtökre tervezett ratifikálását a tiranai parlamentnek az eljárás lefolytatásáig fel kell függesztenie – derült ki az alkotmánybíróság közleményéből.

Edi Rama albán és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök novemberben kötött kormányközi megállapodást ellátóközpontok létesítéséről Albániában a tengeren érkezdő migránsok fogadására, hogy levegyék a bevándorlási ügyek feldolgozásának terhét Olaszországról, ahol az idén már közel megduplázódott az illegálisan partra szálló migránsok száma a tavalyihoz képest.

Az egyezmény értelmében Olaszország két migránstábort tartana fenn Albániában évente 36 ezer bevándorló ellátására és ügyének feldolgozására. A két albániai tábor olasz fennhatóság alatt állna, és olasz személyzet üzemeltetné. Az egyik tábor az érkezés utáni regisztrációs és ellenőrzési feladatokat látná el, a másikban a menedékjog iránti kérelmük elbírálásának idejére szállásolnák el őket.

Az albán parlament csütörtökre vette napirendjére a megállapodás ratifikálását, azt azonban az alkotmánybírósági vizsgálat miatt fel kellett függesztenie. „Az ügy tárgyalása automatikusan felfüggeszti az együttműködési jegyzőkönyv parlamenti ratifikációs eljárását az alkotmánybíróság végleges döntéséig” – közölte a bíróság szerdán.

Az alkotmánybíróság két külön fellebbezésre reagált, az egyiket a legnagyobb ellenzéki erő, az Albán Demokrata Párt, a másikat pedig a Sali Berisha volt jobbközép miniszterelnököt támogató 28 képviselő nyújtotta be. A keresetet a képviselők a megállapodás tárgyalása és aláírása során elkövetett eljárási hibákra hivatkozva nyújtották be, mert úgy vélték, területi és alapvető nemzeti érdekeket érintő mivolta miatt azt az albán elnöknek is jóvá kellett volna hagynia.

A kereset szerint a megállapodás sérti az alkotmányt és azokat a nemzetközi egyezményeket, amelyeknek Albánia részese.

A törvényhozók emellett kérelmezték a paktum december 14-re tervezett parlamenti ratifikációs eljárásának a felfüggesztését is. A bíróság helyt adott a keresetnek, és január 18-ra tűzte ki az alkotmányossági felülvizsgálat időpontját.

Az ellenzéki törvényhozók nemtetszésüknek adtak hangot amiatt is, hogy Edi Rama miniszterelnök nem konzultált velük, és meglepetésszerű megállapodást kötött Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.

Az olasz ellenzéki pártok szerint az albán bíróság lépése „a római kormány arculcsapása” és „a kirívó alkalmatlanság bizonyítéka”, valamint „alátámasztja, hogy a megállapodás ellentétes a nemzetközi joggal”.

Közben Antonio Tajani olasz külügyminiszter csütörtökön kijelentette: nem nyugtalanítja az albán ratifikációs folyamat felfüggesztése, az esetet egy olyan jogi ügynek tartja, amelyet szerinte gyorsan meg fognak oldani.