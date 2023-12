A brit kormány megtiltotta a palesztin civilekre támadó izraeli telepesek beutazását

David Cameron brit külügyminiszter az X portálon csütörtökön megjelent állásfoglalásában úgy fogalmazott, hogy a szélsőséges telepesek, akik palesztin polgári személyeket vesznek célba és gyilkolnak meg, az izraeliek és a palesztinok biztonságát egyaránt aláaknázzák.

Cameron szerint Izraelnek erőteljesebben fel kell lépnie a telepesek erőszakcselekményeivel szemben, és el kell számoltatnia az ilyen cselekmények felelőseit.

Extremist settlers, by targeting and killing Palestinian civilians, are undermining security and stability for both Israelis and Palestinians.

Israel must take stronger action to stop settler violence and hold the perpetrators accountable.

We are banning those responsible for…

— David Cameron (@David_Cameron) December 14, 2023