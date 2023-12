Szakított a hagyományokkal Katalin és Vilmos

Megérkezett Vilmos és Katalin idei karácsonyi képeslapja. A család általában valamelyik királyi birtokon készült portréját szokta felhasználni az ünnepi képeslapjához, idén azonban rendhagyó módon egy stúdióban készült, fekete-fehér képet tettek a karácsonyi lapra.

„A 2023-as családi karácsonyi üdvözlőlapunk”– írták a hivatalos X-oldalukon megosztott képhez.

Our family Christmas card for 2023 🎄❤️

📸 Josh Shinner pic.twitter.com/X9du9EkpaI

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 9, 2023