Scholz szerint Ukrajna nyugati partnereinek világos jelzést kell küldeniük a támogatás hosszú távú folytatásáról

Ukrajna nyugati partnereinek világos jelzést kell küldeniük arról, hogy hosszú távon is folytatódik az országnak nyújtott katonai támogatás – jelentette ki hétfőn Olaf Scholz német kancellár Berlinben.

„Fontos, különösen ebben a helyzetben, hogy együttesen jelezzük Európában és annak határain túl is Ukrajnának, hogy támaszkodhat a segítségünkre” – húzta alá Scholz azon a sajtótájékoztatón, amelyet Mark Rutte leköszönő holland miniszterelnökkel tartott. Azt is fontosnak tartotta, hogy egy ilyen jelzéssel Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is üzenetet küldjenek a nyugati közösség elszántságáról.

Scholz megismételte azt a véleményét, hogy a háború valószínűleg sokáig elhúzódik. Úgy vélekedett, hogy Putyin éppen a nyugati segélyek megcsappanására számít ukrajnai stratégiájának részeként. „Ezért fontos megfogalmazni egy hosszú távú perspektívát, hogy készek vagyunk Ukrajnát támogatni, amíg szükséges, és a szükségesnek mutatkozó mértékben” – hangoztatta a kancellár.

Mark Rutte ugyancsak Ukrajna támogatásának szempontjából fontosnak tartotta, hogy az európai uniós tagországok vezetői közelgő brüsszeli találkozójukon „megtegyék a következő lépést” az uniós keretköltségvetés módosítására, amely lehetővé tenne egy újabb jelentős támogatási csomagot Kijev számára.

A holland kormányfő derűlátónak mondta magát abban, hogy már a napokban sikerül megoldást találni az EU-n belüli megosztottságra ebben a témában.