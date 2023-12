Origo: Zelenszkij bizalmasan üdvözölte Soros Alexet Kijevben

Bizalmasan üdvözölte Soros György fiát az ukrán elnök egy kijevi konferencián. Az Origo szerint jól látható, hogyan „hajbókolt” Volodimir Zelenszkij Alexander Soros előtt. A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy hivatalos keretek között még nem találkozott Soros György fia és az ukrán elnök. Az időzítés pedig azért különös, mert a nemzetközi médiában egyre több cikk jelenik meg Zelenszkij hatalmának meggyengüléséről.

Ukrán gyermekek hazatéréséért rendeztek konferenciát néhány napja Kijevben. Az ukrán elnök mindenki mellett elsétált az asztal mentén, mindaddig, amíg Soros György fiához nem ért. Alexander Sorosnál megállt, őt ugyanis személyesen is üdvözölte. Kézfogás közben mosolyogva, néhány bizalmas szót is váltottak egymással. Majd nem sokkal messzebb leült a helyére.

Így hízeleg Soros György fiának Zelenszkij

– írta az esetről az Origo. A lap megjegyezte: a történtek legfőbb oka, hogy mára

a Soros-hálózat szinte teljesen felvásárolta Ukrajnát.

Közben Alexander Soros is beszámolt a találkozóról: „Köszönöm Volodimir Zelenszkij elnök úrnak az ismételt meghívást, és azt, hogy felszólalhattam az Országok Nemzetközi Koalíciója az ukrán gyermekek hazatéréséért első találkozóján” – írta az X-en a spekuláns fia, aki több képet is megosztott, amint Volodomir Zelenszkijjel kezet fog.

Az Origo szerint a Soros-birodalom trónörököse egyre aktívabb, az elmúlt időszakban többször is megfordult a háború sújtotta országban. Azt ugyanakkor továbbra sem lehet tudni, hogy ezeken a megbeszéléseken milyen minőségben vett részt.

Elemzők úgy látják,

a találkozónak köze lehet ahhoz, hogy az EU-ban napirenden van Ukrajna uniós tagságának ügye.

Alexander Soros ugyanis november elején is járt Ukrajnában, ahol a Soros-szervezetek helyi vezetőivel és az ukrán parlament tagjaival is találkozott. Sajtóhírek szerint Soros akkor Ukrajna uniós csatlakozásáról tárgyalhatott. Sokan felháborodtak azon, hogy a felvételeken az ukrán mellett többször feltűnt az uniós zászló is. Pedig Alexander Sorost senki sem választotta meg, hogy az EU ügyeit képviselje. A Fidesz éppen ezért akkor írásbeli kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz. A párt szerint

nincs rendben, hogy egy senki által meg nem választott amerikai üzletember tárgyaljon ukrajnai kormánytagokkal az uniós tagságról.

Az Origo arra is rámutatott: a mostani találkozó azért is érdekes, mert Soros György fia hivatalos keretek között még nem találkozott az ukrán elnökkel. A portál szerint a váratlan találkozónak különös az időzítése is, ez ugyanis éppen akkor történt, amikor a nemzetközi médiában Zelenszkij hatalmának meggyengüléséről, a hadseregen belüli térvesztéséről és a lehetséges utódjáról cikkeznek.

Alexander Soros ráadásul nem csak az ukrán elnökkel találkozott. Egyeztetett és megállapodást kötött az ukrán first ladyvel, Olena Zelenszkával is, akivel szintén posztolt közös képeket a közösségi oldalán.

Az Origo leszögezi: Alexander Soros már hónapok óta készül a Soros-birodalmon belüli hatalomátvételre: ezt jól mutatja az is, hogy az Egyesült Államok mellett Ukrajnában és a balkáni országokban is járt az elmúlt időszakban.

