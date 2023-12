Az ukrán miniszter bejelentette, a lengyel fuvarozók feloldották az egyik határátkelő blokádját

A lengyel fuvarozók feloldották a Dorohusk-Jahodin határátkelő blokádját az ukrán-lengyel határon – közölte hétfőn Olekszandr Kubrakov ukrán infrastrukturális miniszter, miniszterelnök-helyettes Facebook-oldalán.

Mint írta, az első teherautókat már vámkezelték mindkét irányban. Nem sokkal később az ukrán határőrség is megerősítette, hogy rendes kerékvágásban halad a forgalom.

Nem sokkal később az ukrán határőrség is megerősítette, hogy rendes kerékvágásban halad a forgalom.

A határőrség a Telegram-oldalán arról is beszámolt, hogy a szlovák fuvarosok hétfő délutántól részlegesen újra blokkolják Felsőnémetinél (Vysné Nemecké) a szlovák-ukrán határátkelőt. Az ukrán hatóság a blokádot szervező Szlovák Szállítmányozók Uniójának (UNAS) közlésére hivatkozott. Az UNAS közölte, hogy a nem kereskedelmi célú forgalmat nem fogja akadályozni.

November 6. óta a lengyel fuvarozók három fő határátkelő – Dorohusk-Jahodin, Hrebenne-Rava Ruska, valamint Korczowa-Krakovec – kamionforgalmát akadályozzák az ukrán határon. November 23-tól egy negyedik ponton – a Medyka-Sehinyi határátkelőn – is blokkolják a forgalmat.

A lengyelek az Európai Unió által ukrán kollégáiknak nyújtott kiváltságok visszavonását követelik, az ukrán kereskedelmi árufuvarozás kötelező engedélyezési eljárásának visszaállítását, valamint az ukrán fuvarozó cégeknek 2022. február 24. (az Ukrajna ellen indított orosz háború kezdete) utánra kiadott engedélyek visszavonását.

Kapcsolódó tartalom

Azt is követelik, hogy az ukrán fél módosítsa elektronikus kiléptetőrendszerét, amely megnehezíti a lengyel kamionosok hazatérését Ukrajnából.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök-helyettes, aki a gazdasági tárcát is vezeti, december 1-jén arról számolt be, hogy a Lengyelországon keresztül szállított ukrán exportmennyiség 39,3 százalékkal esett vissza a lengyel kamionosok blokádja miatt. A lengyel fuvarosok tiltakozó akciójához szlovák kamionosok is csatlakoztak.

Kiemelt kép: Olekszandr Kubrakov ukrán infrastrukturális miniszter (Fotó: MTI/EPA/Bloomberg pool/Chris J. Ratcliffe)