Többen életüket vesztették az Egyesült Államok délkeleti részén végigsöprő tornádókban

A forgószél a legsúlyosabb károkat Tennessee államban okozta, de Kentuckyt is érintette az ítéletidő.

Három ember a Nashville-től 80 kilométerre fekvő Montgomery megyében vesztette életét, köztük egy kisgyermek. Rajtuk kívül 23 sérültet a környékbeli kórházakban kellett ellátni – közölték helyi tisztségviselők.

Day after the tornado: Clarksville, Montgomery Co. mayor, emergency officials report storm aftermath #SupportResources #CommunitySupportGroups #CommunitySupportNetwork [Video] Both the city and county mayor, fire officials, the sheriff and more provided… https://t.co/Vf3l3YuaDJ

