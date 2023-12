Diplomáciai nagyüzemet tartott Orbán Viktor Argentínában, ahol Zelenkszkijjel is találkozott

Diplomáciai nagyüzemet tartott Orbán Viktor Argentínában, ahol egymást érték a megbeszélések szombaton és vasárnap is. A kormányfő mások mellett Jair Bolsonaro volt brazil elnökkel, Santiago Abascallal, a spanyol VOX elnökével, illetve Argentína új elnökével, Javier Milei-el is kétoldalú tárgyalásokat folytatott, valamint találkozott a katolikus törvényhozók nemzetközi hálózatának tagjaival is.

Hangos tapssal és ovációval fogadták Buenos Airesben Orbán Viktor miniszterelnököt és Jair Bolsonaro volt brazil elnököt, akik mosolyogva, öleléssel köszöntötték egymást. Orbán Viktor és Jair Bolsonaro a jobboldali pártok nemzetközi együttműködéséről tárgyalt, illetve a magyar kormányfő beszámolt az európai jobboldal előretöréséről. Orbán Viktor és Jair Bolsonaro sok sikert kívánt egymásnak, ugyanis Brazíliában helyhatósági, Magyarországon pedig önkormányzati és európai parlamenti választások lesznek jövőre. Jair Bolsonaro később is megemlékezett a találkozóról, megosztva Orbán Viktor bejegyzését. Brazília korábbi elnöke azt írta: „Részemről az öröm, miniszterelnök úr. Mindig jó látni téged és csodás olvasni a szavaidat.” Orbán Viktor a Fidesz elnökeként Santiago Abascallal, a spanyol VOX elnökével az európai jobboldal összefogásának elmélyítéséről tárgyalt Argentínában. A megbeszélésen az európai parlamenti választási kampány közös teendőiről, a választások tétjéről, azaz a nemzeti szuverenitás megvédéséről tárgyaltak. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor az európai jobboldali összefogásról tárgyalt a spanyol VOX elnökével A megbeszélésen az európai parlamenti választást megelőző kampányidőszak közös teendőiről, a választások tétjéről: a nemzeti szuverenitás megvédéséről volt szó. Szombat este Orbán Viktor személyesen gratulált a választási győzelemhez Javier Mileinek, Argentína új elnökének, és magyarországi hivatalos látogatásra hívta meg. A miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan az MTI-nek elmondta: a találkozón a nemzetközi baloldali erők elleni hatékonyabb küzdelemről volt szó a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése mellett. Magyarország fontos kereskedelmi partnere Argentína, és a két ország gazdasági kapcsolatai fejlődnek – erről az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója beszélt az M1-en. Pásztor Szabolcs úgy fogalmazott: tavaly a kereskedelmi forgalom elérte a 200 millió dollárt, és a két ország közötti együttműködésben még sok lehetőség van. Kapcsolódó tartalom A nemzetközi baloldali erők elleni küzdelemről tárgyalt Orbán Viktor az új argentin elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök szombat este kétoldalú tárgyalást folytatott Javier Mileivel. „Lényeges, és ez nagyon jól megalapozhatja a jövőbeli együttműködést is, hogy Latin-Amerikán belül Buenos Airesben kimondottan nagy magyar közösség található –egy fontos kivándorlási ország volt Magyarország az utóbbi évtizedekben – és erre alapozva még tovább lehet gördíteni a kereskedelmi, gazdasági, kulturális kapcsolatokat” – fogalmazott. A diplomáciai nagyüzem vasárnap délelőtt is folytatódott, amikor Orbán Viktor a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának argentin tagjaival találkozott. A megbeszélésen résztvevő parlamenti képviselőkkel és államtitkárokkal Orbán Viktor a kereszténydemokrata politizálás kihívásairól és lehetőségeiről tárgyalt. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor a katolikus törvényhozók hálózatának tagjaival találkozott Argentínában A megbeszélésen parlamenti képviselők és államtitkárok vettek részt, akikkel Orbán Viktor a kereszténydemokrata politizálás kihívásairól és lehetőségeiről cserélt eszmét. Orbán Viktor után ment Volodimir Zelenszkij Argentínába – számolt be az Origo, kiemelve: a magyar kormányfő péntek óta fontos tárgyalásokat folytat a dél-amerikai országban, ahova napokkal később az ukrán elnök is követte. A hírportál azt írta: Volodimir Zelenszkij azért repült el a világ másik felére, hogy a magyar miniszterelnök közelébe férkőzzön, és a néhány nap múlva kezdődő uniós csúcs előtt megpróbálja rávenni, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós felvételét. A tárgyalás pedig létre is jött a két politikus között, a felek az argentin parlament vendégszobájában váltottak röviden szót – írja a Magyar Nemzet. Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának (ICLN) argentin tagjaival Buenos Airesben 2023. december 10-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)