Hirtelen elsötétült az ég, az emberek fejvesztve menekültek az épületekbe

Mexikó délkeleti részének lakosai valósággal sokkot kaptak, amikor fényes nappal elsötétült felettük az ég, majd meglátták, hogy valójában sáskák hada halad át felettük, ezzel megidézve a Jelenések könyvéből ismert részletet.

– posztolta a meghökkentő esetről készült videó mellé egy helyi lakos.

A közösségi médiába több videó is felkerült, ahogyan a raj a nagyvárosok utcái felett vonul el, miközben autók haladnak el alattuk. Többen úgy jellemezték az élményt, mintha a világvége közeledne.

THAT'S A BIG NO FROM US! 🐛 A large swarm of locusts was spotted over Merida, Mexico, on Tuesday, December 5. They were expected to leave the city in two days and would not endanger crops.

Credit: Gabriel Merino via Storyful pic.twitter.com/wR83zQpAGE

— WeatherBug (@WeatherBug) December 7, 2023