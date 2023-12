A magyar-szerb kapcsolatok fenntartása miatt is fontos az erős magyar érdekképviselet Szerbiában – ezt mondta Gulyás Gergely egy vajdasági lakossági fórumon. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arra kérte a délvidéki magyarokat, hogy a december 17-i választásokon támogassák a Vajdasági Magyar Szövetség listáját, mert a párt hosszú távon is képes ellátni a híd szerepét a magyar és a szerb állami vezetés között.

Zajlik a választási kampány a jövő vasárnapi választások előtt Szerbiában. A Vajdasági Magyar Szövetség azon dolgozik, hogy minden magyar emberhez eljuttassa a párt üzenetét, és megértesse a választókkal, miért

fontos a VMSZ jelenléte a belgrádi és újvidéki parlamentekben és önkormányzatokban.

Jó példa erre a Magyar Szó Lapkiadó újvidéki székházában tartott lakossági fórum, ahol az eddig megvalósult fejlesztésekről és a jövőbeli tervekről is szó esett.

„A következő év kihívása, hogy megvalósítsuk a szabadkai Vackor magyar iskoláskor előtti intézmény újvidéki tagozatát. Második tartalomként beszéltem a modern konferenciateremről a galéria résszel, illetve a sajtó és nyomda múzeumot is bemutattam, hogy milyen elképzelések szerint szeretnénk megvalósítani itt a Magyar Szó székházában. Beszéltem a magyar könyvesbolt, kávéház megnyitásának a lehetőségéről is” – számolt be Erdődi Edvina, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatója.

Vicsek Annamária, a VMSZ parlamenti képviselőjelöltje szerint a jövő évre tervezett fejlesztéseknek köszönhetően a Magyar Szó székháza az újvidéki magyarság számára fontos helyszínné válik majd.

„Ez is egy olyan alkalom, amikor erőt kapunk és egy kis hátszelet a magyar kormánytól, hiszen Gulyás Gergely miniszter úr is arról biztosított bennünket, hogy Magyarország, az anyaország támogatása megvan” – magyarázta Vicsek Annamária.

A magyar-szerb kapcsolatok fenntartása miatt is fontos az erős magyar érdekképviselet Szerbiában – erről Gulyás Gergely beszélt a lakossági fórumon. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy

december 17-én támogassák a Vajdasági Magyar Szövetség listáját.

A miniszter elmondta: Pásztor István elvesztése miatt a VMSZ-nek nagy kihívással kellett szembenéznie, de látszik, hogy

a párt erős és egységes.

„Nagyon fontosnak tartom, hogy most, ebben a kampányban mutassuk meg azt, hogy a magyarok képesek egy nehéz helyzetben is összefogni, még a nehéz, tragikus helyzeteket is a saját magunk javára fordítani. Ehhez viszont az kell, hogy mindenki felismerje ennek a döntésnek a fontosságát. Felismerje azt, hogy a VMSZ is olyan mértékben tud segíteni, olyan mértékben tudja az ügyeket jó irányba befolyásolni, a magyar érdeket képviselni, amilyen mértékben jelen van a helyhatóságokban, a vajdasági törvényhozásban és az országos parlamentben” – fejtette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely elmondta azt is, fontos, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség továbbra is el tudja látni

a híd szerepét a magyar és a szerb állami vezetés között.

A december 17-i előrehozott szerbiai választásokon a VMSZ a köztársasági és a tartományi listán is a 6-os számmal szerepel.

Kiemelt kép forrása: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hivatalos Facebook-oldala