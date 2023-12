Oroszország hetek óta először indított légicsapás-sorozatot ukrajnai célpontok, köztük Kijev ellen

Orosz harci repülőgépek 19 nagy hatótávolságú rakétát lőttek ki péntek reggel több ukrajnai, köztük kijevi célpontok ellen, a légicsapásokban egy civil is életét vesztette – közölték kijevi tisztviselők.

Az orosz légierő jelentése szerint a rakétákat hét Tu-95-ös stratégiai bombázórepülőről indították az ország több megyéjében lévő célpontok ellen. Szerhij Popko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője közölte: a Kijevre kilőtt rakétákat a légvédelem kivétel nélkül megsemmisítette.

A lehulló rakétatörmelék azonban családi házakat rongált meg a megye több településén

– közölte Ruszlan Kravcsenko, a Kijev megyei katonai adminisztráció vezetője.

A reggel 7 óra körül elrendelt légiriadó több mint két órán át tartott.

Orosz rakétatámadás érte az Ukrajna középső részén található Dnyipropetrovszk megyét is. Szerhij Liszak, a megye kormányzója Telegramon közölte, hogy egy civil meghalt, négy ember megsebesült, kettő közülük súlyosan. A becsapódásokban megrongálódott egy meg nem nevezett ipari létesítmény, és több mint egy tucat lakóépület Pavlohrad és Ternivka városokban, valamint Jurijivszka faluban – fűzte hozzá.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője szerint

az ukrán légvédelem 14 beérkező rakétát lőtt le a terület felett.

Az ukrán energetikai minisztérium mindeközben bejelentette, hogy csütörtökön támadás érte a Donyeck megyében található Toreck szénbányáját, hozzátéve, hogy egy ember megsebesült, és jelentős károk keletkeztek.

Korábban, péntekre virradóra ismét orosz rakétatámadás érte a kelet-ukrajnai Harkiv megye azonos nevű központját is, legkevesebb egy ember megsebesült – közölte a régió kormányzója a Telegramon. Oleh Szinyehubov elmondta: hat Sz-300-as rakéta csapódott be a város két kerületébe, és több lakóépület megrongálódott. Ihor Tyerehov, Harkiv polgármestere öt rakétáról számolt be.

A péntek hajnali támadás volt hetek óta az első légicsapás-sorozat, amelyet az orosz erők ukrajnai célpontok ellen indítottak. Mindaddig javarészt drónokat vetettek be éjszakai támadások alkalmával.

A kiemelt kép illusztráció.