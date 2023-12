„Ukrajna »fekete lyukká« fog válni, amely egyre több erőforrást és embert fog elnyelni” – fogalmazott Szergej Nariskin, az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetője az szervezet saját lapjában, a The Intelligence Operative-ban megjelent cikkében.

– írta Nariskin.

A nyugati szövetségesek eddig több mint 246 milliárd dollárt küldtek Ukrajnába segélyek és fegyverek formájában. A nyár elején indított ukrán ellentámadás azonban kudarcot vallott, Oroszország továbbra is ellenőrzése alatt tartja Ukrajna eredeti területének mintegy ötödét.

Épp ezért több alkalommal is kizárta annak lehetőségét, hogy amerikai katonákat küldjenek Ukrajnába.

