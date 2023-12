Pásztor Bálint: A vajdasági magyarság nem maradhat erős érdekképviselet nélkül

A vajdasági magyarság nem engedheti meg magának, hogy egységes és erős érdekképviselet nélkül maradjon – mondta a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) megbízott elnöke az M1 csütörtök reggeli műsorában.

Pásztor Bálint a december 17-i előre hozott szerbiai választások kapcsán úgy fogalmazott: a vajdasági magyarságnak nincs alternatívája, hogy másra szavazzon, a VMSZ-é az egyetlen magyar és az egyetlen vajdasági lista.

A párt megbízott elnöke fontosnak nevezte, hogy továbbra is ott legyenek a kormányzatban, mert „ a magyar ügyeket senki más nem fogja felvállalni”. Ismertette: a VMSZ-nek jelenleg öt képviselője van a törvényhozásban, és a közelgő választásokon is ennek az elérése a minimális cél, ugyanis legalább ennyivel lehet frakciót alakítani.

Pásztor Bálint elmondta, hogy

a szerb-magyar kapcsolatok kiválóak, amiben a magyar kormánynak és a Vajdasági Magyar Szövetségnek is nagy szerepe van.

Hozzátette: ez lehetővé teszi, hogy ma már közös projektek és fejlesztések is megvalósulnak a két ország között, példaként megemlítve a Szeged-Szabadka vasútvonalat.

Ahhoz, hogy ezt a munkát és együttműködést folytatni tudjuk, arra van szükség, hogy a vajdasági magyar közösség szavazzon – hangsúlyozta a VMSZ megbízott elnöke.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány tanácsadója is a műsor vendége volt. Kifejtette, hogy

választójogi szempontból egyértelműen „fejlett, demokratikus és európai” a szerbiai rendszer, több lehetőséget biztosít a kisebbségeknek arra, hogy bejussanak a parlamentbe, mint a környező országok.

Hangsúlyozta: kisebbségi szemszögből a VMSZ helyzete „speciális”, mivel a jelenlegi kormányzó párttal jó kapcsolatot ápol. A voksoláson akár a mérleg nyelve is lehet, mert a felmérések szerint Aleksandar Vucic pártja egyedül nem tud majd kormányt alakítani – tette hozzá.

Ifjabb Lomnici Zoltán arról is beszélt, hogy Szerbia „racionális partnere” Magyarországnak abból a szempontból, hogy számos stratégia jellegű beruházást támogat, és energiaügyi kérdésekben is egymásra van utalva a két ország. Kiemelte: ha Aleksandar Vucic ismételten nyerni tud, akkor a partnerséget a jövőben is biztosítani fogja a magyar kormány.