Franciaország szankciókat fontolgat ciszjordániai zsidó telepesekkel szemben

Franciaország szankciókat fontolgat a ciszjordániai palesztinok elleni erőszakért felelős zsidó telepesek ellen, és a francia diplomácia vezetője fel fogja vetni a kérdést európai szinten a hétfői brüsszeli EU-külügyminiszteri találkozón – közölte a tárca csütörtökön.

„Véget kell vetni ennek az erőszaknak, és az izraeli hatóságok felelőssége, hogy ezt megtegyék, valamint az is, hogy felelősségre vonják az elkövetőket” – jelentette ki Anne-Claire Legendre külügyi szóvivő egy csütörtöki sajtótájékoztatón. Mi is vállalni fogjuk a felelősséget. Fontolgatunk beutazást tiltó és vagyonbefagyasztási intézkedéseket mind nemzeti, mind európai szinten – tette hozzá, hangsúlyozva azt is, hogy Catherine Colonna miniszter felveti ezt a kérdést az Európai Unió külügyi tanácsának hétfői brüsszeli ülésén. A szóvivő elmondta: az érintett személyek azonosítása folyamatban van.

Az Egyesült Államok kedden bejelentette, hogy vízumkorlátozásokat vezet be azokkal a ciszjordániai zsidó telepesekkel szemben, akiket erőszakos cselekmények elkövetésével gyanúsít. Ehhez hasonlóan Berlin is bejelentette, hogy fontolgat ilyeneket, és felszólította az Európai Uniót is, hogy gondolkodjon el az ilyen szankciók bevezetésén. Belgium pedig már el is határozta ezt saját hatáskörben.

Franciaország rendszeresen elítéli a szélsőséges zsidó telepesek által a ciszjordániai palesztinok ellen elkövetett erőszakot.

A múlt héten a szóvivő azt hangsúlyozta, hogy ezek az erőszakos cselekmények mélységesen destabilizálják a régiót, és aláássák a kétállami megoldás kilátásait. Akkor jelezte azt is, hogy Franciaország nem zár ki ”semmilyen opciót”, utalva a telepesek vagy csoportjaik elleni szankciók bevezetésének lehetőségére.

