Csehország folytatja Ukrajna támogatását

Csehország részéről mindenképpen folytatódni fog Ukrajna támogatása – jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök csütörtökön Prágában, miután a Hradzsinban a kormányfővel, a parlament két házának elnökeivel és a külügyminiszterrel megvitatta a cseh külpolitika időszerű problémáit.

„Ukrajnával kapcsolatban teljes az egyetértés. Támogatásunknak folytatódnia kell, és folytatódni fog” – mondta az államfő újságíróknak a találkozó utáni sajtótájékoztatón.

Petr Pavel kifejtette: bár az Ukrajnának nyújtott támogatás néhány cseh politikus és a polgárok egy részé számára is „irritáló tényező” lett, abból nem szabad engedni, mert az meghátrálást jelentene Oroszország nagyhatalmi ambíciói előtt.

A cseh államfő szerint Ukrajnában Csehország biztonságáról is szó van, mert megalapozott az az aggodalom, hogy Moszkva nem fogja tiszteletben tartani a nemzetközi jogot, és igyekezni fog befolyást gyakorolni a határain kívül történtekre is. „Ha nem akarunk ennek engedni, nincs más lehetőségünk, mint folytatni Ukrajna támogatását” – mutatott rá az elnök. Nem engedhetjük meg, hogy Oroszországnak az legyen az érzése, hogy céljait bármiféle agresszió által is elérheti – jegyezte meg.

Petr Fiala cseh kormányfő azt mondta, hogy Ukrajna támogatásával Csehország saját biztonságát is védi.

A találkozó megmutatta, hogy a legfőbb közjogi méltóságok között teljes az egyetértés a cseh külpolitika kulcsfontosságú kérdései és érdekei tekintetében – szögezte le újságírók előtt Jan Lipavsky, a cseh külügyek irányítója.

A legfőbb cseh közjogi méltóságok negyedévente találkoznak, hogy megvitassák a cseh külpolitika legfontosabb időszerű kérdéseit és feladatait.