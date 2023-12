Azonnal felsikoltott, amikor rájött, hogy a „halált” tartja a markában

Egy ausztrál tinédzser majdnem meghalt, amikor megcsípte egy mérgező kékgyűrűs polip, amely egy kagylóban rejtőzött.

Combing the beach for shells has almost cost a Perth teenager his life. The 18 year old didn’t realise he had picked up a deadly sea creature. @JerrieDemasi #7NEWS pic.twitter.com/rvDwW94mWj

— 7NEWS Perth (@7NewsPerth) December 4, 2023