Az úton halt meg az elgázolt és cserbenhagyott kisfiú, hajtóvadászatot indított a rendőrség

Elgurult focilabdája után szaladt egy hétéves kisfiú az angliai Folkestone-ban, ahol egyelőre tisztázatlan körülmények között egy ezüst furgon és egy piros Citroen összeütközött, majd az ismeretlen gépkocsi sofőrje elgázolta a 7 éves William Ian Brownt, és segítség nélkül továbbhajtott.

The father of a seven-year-old boy who was killed in a hit-and-run crash has made an appeal for anyone with information to contact Kent Police.

