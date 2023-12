A brit kormányfő szerint az illegális migránsok ruandai áttelepítéséről szóló terve az egyetlen járható út

A brit miniszterelnök kijelentette csütörtöki londoni sajtóértekezletén, hogy illegális migránsok ruandai áttelepítéséről szóló törvénytervezete az egyetlen járható út az eredeti terv végrehajtására, ezért felszólította pártjának, a Konzervatív Pártnak a parlamenti képviselőit, hogy álljanak a tervezet mögé.

A brit és a ruandai kormány kedden új megállapodást írt alá a brit határt illegálisan átlépők ruandai áttelepítéséről, ugyanis a brit legfelsőbb bíróság novemberben jogellenesnek minősítette az eredeti tervet. A legmagasabb brit jogi fórum öttagú tanácsának egyhangú határozata szerint az eredeti megállapodás nem küszöbölte ki annak a kockázatát, hogy a Nagy-Britanniából áttelepített menedékkérőket a ruandai kormány visszatoloncolja azokba az országokba, ahonnan elmenekültek, vagy más olyan országokba, ahol jogsérelem vagy üldöztetés érheti őket, ez viszont ellentétes a nemzetközi és a brit emberi jogi törvényekkel.

Rishi Sunak kormányfő már a bírósági végzés után rögtön bejelentette, hogy az ügyben kialakult „jogi körhintát” meg kell állítani, ezért a kormány sürgősséggel törvénytervezetet is beterjeszt, amely garantálja majd, hogy a továbbiakban nem lehet a Ruandába tartó áttelepítő járatok elindulását újból és újból megakadályozni a brit bíróságokon.

Sunak az új megállapodás megkötése után rögtön be is nyújtotta törvénytervezetét. Ez arra utasítja a bírákat, hogy hagyják figyelmen kívül az emberi jogi törvények egyes szakaszait, valamint a hazai és nemzetközi jog azon rendelkezéseit, amelyek értelmében Ruanda nem tekinthető biztonságos országnak a menedékkérők áttelepítésére. A konkrét körülményekre alapozott fellebbezés azonban továbbra is engedélyezett.

A tervezet végleges formája miatt viszont lemondott Robert Jenrick bevándorlási ügyekért felelős miniszter, mert szerinte a törvény nem lesz elég hatékony, a kormányfő nem veszi kellőképpen figyelembe a nemzeti érdekeket, számára fontosabbak a nemzetközi jog hevesen vitatott értelmezései.

Suella Braverman volt belügyminiszter is azt állította csütörtökön egy rádióinterjúban, hogy nem fog működni a törvény. „Ez a törvény ismét utat nyit majd a jogviták, a követelések és a peres eljárások körhintájának” – mondta, használva Sunak kifejezését.

Braverman, Jenrick és a támogatóik szerint a jogszabály nem elég szigorú, egyesek a Konzervatív Párt jobb szárnyából egyenesen azt szorgalmazzák, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az emberi jogok európai egyezményéből. Ezzel együtt arra figyelmeztetik a kormányfőt, hogy az ügy miatt megbukhat mint pártelnök, különösen annak fényében, hogy a Konzervatív Párt támogatottsága nagyon alacsonyra süllyedt, és jövőre választások lesznek.

Sunak szerint viszont maga a ruandai áthelyezés kilátása elriasztaná a bevándorlókat attól, hogy fizessenek az embercsempészeknek átszállításukért Európából a La Manche csatornán keresztül Nagy-Britanniába. Csütörtöki sajtóértekezletén figyelmeztette pártja képviselőit, hogy a törvénytervezet további szigorítása esetén az egész migrációs terv összeomolhat. „Ha a kormány messzebbre menne az emberi jogi törvények figyelmen kívül hagyásában, akkor az oda vezetne, hogy Ruanda kilép a megállapodásból” – szögezte le.

Sunak közölte, hogy benyújtja a tervezetet a parlamentnek, de a róla szóló szavazásból nem akar bizalmi szavazást csinálni, mert annak elvesztése szerinte előre hozott választásokat eredményezne.

A parlament először december 12-én szavaz a tervezetről.

