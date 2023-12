Lecsapott az igazi Grincs – a rendőröket is meglepte, ami az áruházi parkolóban történt

Saját autójuk tetejéről lopta el egy család karácsonyfáját, egy Grincs jelmezbe öltözött férfi. A szülők péntek este vásárolták a fát San Mateóban, majd terepjárójuk tetejére erősítették és a parkolóban hagyták. Amikor visszatértek autójukhoz döbbenten látták, hogy a nemrégiben vásárolt fenyőfa eltűnt.

A biztonsági felvételek szerint a „Grincs” úgy döntött, hogy ellopja a fát és elmenekül. A videón jól látszik, ahogy egy fehér terepjáró halad el család autója mellett, tolat, majd a mellette lévő helyre parkol.

Ezután egy Grincs-jelmezbe öltözött férfi száll ki a fehér autóból, odasétál a házaspár járművéhez, ahol elvágja a fát az autó tetejéhez erősítő köteleket, majd a saját csomagtartójába teszi, és elhajt.

Real-life Grinch steals California family’s Christmas tree that was tied to car https://t.co/OdItYMOS5l pic.twitter.com/Sc7fBJGYLd

— New York Post (@nypost) December 5, 2023