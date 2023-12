Karikó Katalin: Mindig a tudomány volt az érdeklődésem középpontjában

Mindig a megértés, a tudomány volt az érdeklődése középpontjábna, és soha nem álmodott arról, hogy a kutatásaiért díjat kap – egyebek mellett erről beszélt Karikó Katalin szerdán Stockholmban, újságírók előtt.

Számomra mindig az volt az érdekes, hogy megértsek egy biológiai folyamatot, erre koncentráltam és azzal soha nem foglalkoztam, hogy hogyan léptetnek elő – hangsúlyozta újságírói kérdésre válaszolva Karikó Katalin, aki kutatótársával, Drew Weissman együtt tartott sajtótájékoztatót a Nobel-díj vasárnapi átadását felvezető programsorozat részeként.

„Van, aki azt mondja, hogy minden tudós azért dolgozik, hogy ilyen díjat kapjon, de én nem álmodtam semmi ilyen díjról, a többi díjról sem. A tudomány volt az érdeklődésem középpontjában, és nem vágytam arra, hogy felismerjenek és elismerjenek, vagy megveregessék a vállam” – mondta a biokémikus, akinek Drew Weissmannal az

mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseikért ítélték oda az idei orvosi-élettani Nobel-díjat.

Karikó Katalin beszélt arról is, hogy mindig nagyon élvezte, hogy kutathat, ami olyan izgalmas, mint egy nyomozás, és ezt szeretné átadni a fiataloknak is. A nehézségekről szólva, amelyekkel szembe kellett néznie, Karikó Katalin megjegyezte: a Nobel-díjas tudósok közül sokaknak voltak nehézségeik pályájuk során, nem egyedi az esete, az, hogy többször is „lefokozták” vagy elbocsátották. A kutatás érdekes volt, sikerült előrelépést elérni, a laborban sikeresnek érezte magát.

Arra a kérdésre, hogy honnan táplálkozik a hite, ami minden nehézségen átsegíti, elmondta, hogy a stressz kutatójaként ismertté vált Selye János könyvét olvasta középiskolás korában, és abból megtanulta: arra kell koncentrálni, amin tudunk változtatni. Arra, hogy elbocsátották, nem volt hatása, de arra, hogy utána milyen irányba indult el, igen, és ezért inkább erre koncentrált. Nem sajnálta magát.

Felidézte, hogy akkor került a BioNTechhez, amikor 10 évvel ezelőtt utoljára elbocsátották.

A díjról szólva a sajtótájékoztatón Drew Weissman hangsúlyozta:

fantasztikus, hogy az mRNS-kutatás ilyen elismerést kapott.

Karikó Katalin hozzátette: a díj a tudományra irányítja a figyelmet, ezért fontos a területnek. Felidézte, hogy a pandémia lökést adott az mRNS-kutatási területnek. Jelenleg több mint 250 klinikai teszt zajlik különböző területeken, tesztelnek vakcinákat kórokozók, például a HIV- és a herpeszvírus, a Lyme-kórt vagy a tbc-t okozó baktériumok és a maláriát kiváltó parazita ellen, de rák elleni vakcinához, genetikai eredetű betegségek és allergia kezelésére is használják a technológiát.

A vakcinaellenességre vonatkozó kérdésre válaszolva Karikó Katalin emlékeztetett arra, hogy minden újdonságtól ódzkodnak először az emberek. Megfelelő tudás hiányában magyarázatokat kreálnak, elkezdenek félni az újtól. A tudósok és az újságírók feladata is, hogy megfelelő ismeretekkel lássák el az embereket – mondta a sajtótájékoztatón az újságíróknak.

Drew Weissman is kiemelte, mennyire fontos, hogy az emberek értsék a tudományt, és ne féljenek tőle. Emlékeztetett arra, hogy sokan vannak, akik általánosságban félnek a tudománytól, és az elmúlt években ez a félelem egyre nő.

Karikó Katalin arra az újságírói kérdésre, hogy érzi magát a Nobel-díj átadását megelőző héten, elmondta, annak örül, hogy mások örülnek. Nagyon szép fogadtatásban volt részük, amit nagy megtiszteltetésnek nevezett. Beszélt arról is, hogy kedden részt vettek a svédországi magyar orvosokkal rendezett találkozón, ahol nagyon megható volt számára, hogy milyen szeretettel várták.

Arra a kérdésre, hogy hova kerül a Nobel-díja, elmondta, hogy a díj másolatát vitrinbe rakja, az eredetit pedig elzárja valahova.

Kiemelt kép: Karikó Katalin biokémikus a kézjegyével ellátott széket mutatja a stockholmi Nobel-múzeumban 2023. december 6-án (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Christine Olsson)