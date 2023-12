Kislányával a karján menekült, szinte leharapta a hős anya lábát a fenevad

Cápatámadás történt a népszerű mexikói tengerparton, egy ember életét vesztette. A fürdőzők tehetetlenül nézték a nő küzdelmét, aki kislányát próbálta kimenteni a vízből. A támadás során a hatalmas ragadozó kiharapott egy darabot a nő lábából, aki később belehalt sérüléseibe.

Hero mother is killed saving her five-year-old daughter from a shark: Woman, 26, has leg bitten off and bleeds to death on Mexican beach but child is unharmed https://t.co/7yEn8Irpyx pic.twitter.com/LjZ34wuecN

A tragikus cápatámadásról egy videót is megosztottak, amelyben látszik, hogy a fiatal anya a támadást követően a homokban fekszik, miután a vízimentők kimentették az óceánból.

A felvételen jól látható, hogy a szemtanúk kétségbeesetten igyekeznek segíteni az áldozatnak.

A Mexican woman died after she was severely bitten in the leg by a shark in the Pacific Ocean off the beach town of Melaque, Jalisco, Mexico 🇲🇽 | 3 December 2023 | #sharkattack #Mexicopic.twitter.com/ZwXdep8JWS

— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) December 4, 2023