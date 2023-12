Antiszemitizmusba torkollt egy palesztinpárti tüntetés Philadelphiában

„Ez antiszemitizmus, és semmi nem jogosíthat föl senkit, hogy célba vegyen egy izraeli ételeket kínáló éttermet, csak mert nem ért egyet az izraeli politikával” – mondta a Fehér Ház szóvivője, Andrew Bates, hozzátéve, hogy ez világosan felfedte azt a könyörtelen és értelmetlen kettős mércét, amely olyan jellemző az antiszemitizmusra.

Vasárnap délután palesztinbarát tüntetők a kóser falafelező előtt népirtással vádaskodó antiszemita rigmust skandáltak.

Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója szerint az eset egyértelműen nem békés tiltakozás, hanem égbekiáltó antiszemitizmus.

Still some conscientious people around… Jews In Philadelphia protesting against killing of children in Palestine… pic.twitter.com/bH3w6keBTP

— Dr. Tariq Anwar Bajwa (@DrTariqBajwa) December 5, 2023