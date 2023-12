Magyarországon is őshonos növény okozta az angol kisfiú halálát

A 14 éves Benn Curran-Nicholls szeptemberben édesapjával szokásos parki sétjára indult az észak-angliai Manchesterben.

A fiú a séták során szívesen mászott fel egy tiszafára az apjával, aki nem volt tisztában a játék kockázatával, a tiszafa ugyanis erősen mérgező tűlevelű dísznövény.

Tragedy as 14-year-old schoolboy collapsed and died after eating poisonous berries in Manchester during walk with his father in a park, coroner says https://t.co/4UdNWV8Jwd pic.twitter.com/py5jGmcPX0

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 3, 2023