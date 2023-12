Leállítja legnagyobb szíriai segélyprogramját az ENSZ Élelmezési Világprogramja

Az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP) januártól leállítja legnagyobb szíriai segélyprogramját, pedig az arab országban 12 millió embert sújt élelemhiány – jelentette be a szervezet hétfőn.

Az utóbbi években a WFP fokozatosan csökkentette a Szíriának és azon országoknak nyújtott támogatását, amelyek több millió szíriai menekültnek adnak ideiglenes otthont. A segélyszervezetek hosszú ideje küszködnek azzal, hogy visszairányítsák a világ egyéb bajai miatt ellankadt figyelmet Szíriára, de az adományok mennyisége egyre csak csökken.

A WFP júliusban már jelezte, hogy szűkülő költségvetése miatt csaknem a felére kénytelen csökkenteni 5,5 millió szíriai rászoruló támogatását. Augusztusban pedig a Jordániában élő szíriai menekültek pénzügyi segélyezését csökkentette. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságával (UNHCR) együtt novemberben jelentették be, hogy Libanonban is hasonló intézkedést vezetnek be.

A szervezet hétfőn közölte, hogy Szíriában az élelmiszer-ellátás bizonytalansága még soha nem volt olyan súlyos, mint most, és a szervezet segélyprogramjának leállítása milliókat fog érinteni. Csak kisebb segélyprogramokat tudnak majd fenntartani, például az iskolai étkeztetési programjukat, illetve az öntözőrendszerek helyreállítását célzó projektjüket.

Más, nagyobb humanitárius ügynökségekhez hasonlóan a WFP is jelentősen növelte 2011-ben a Szíriának nyújtott támogatását, miután ott polgárháború tört ki. A segélyezés mostani csökkentését azzal magyarázza a szervezet, hogy globálisan kevesebb adomány érkezik, valamint a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt máshova kerültek a hangsúlyok.

Bár a harcok nagyrészt már véget értek Szíriában, az ország gazdasági helyzete korántsem biztató. Az ENSZ becslése szerint a népesség mintegy 90 százaléka szegénységben él. A nemzeti valuta értéke meredeken zuhant, a kábítószer-kereskedelem virágzik, és munkanélküli szíriaiak tömege igyekszik elhagyni hazáját, hogy máshol próbáljon boldogulni.

A kiemelt kép illusztráció.