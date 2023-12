Ismét megkapta a környezetvédelmi fricska-díjat Japán

A szénenergia nagy mértékű felhasználása miatt – idén az Egyesült Államok és Új-Zéland mellett – negyedszer is Japánnak ítélték oda vasárnap az úgynevezett „fosszilis díjat” az ENSZ Dubajban zajló éghajlatváltozási csúcstalálkozóján (COP28).

A világ minden tájáról több száz környezetvédelmi szervezetet tömörítő Climate Action Network (CAN) annak ellenére „tüntette ki” fricska-díjával az ázsiai országot, hogy az egyike annak a 118 államnak, amely az idei klímacsúcson közös nyilatkozatban vállalta: jelentősen visszaszorítja a fosszilis üzemanyagok használatát, 2030-ra pedig megháromszorozza a megújuló energiaforrások termelését.

A CAN klímaváltozással kapcsolatos veszélyek kezelésében visszamaradottnak tartott országoknak járó „díját” – amelyet 2019-ben, 2021-ben és tavaly is Japán kapott – idén az Egyesült Államoknak és Új-Zélandnak is kiosztották a környezetvédők.

Kisida Fumio japán miniszterelnök pénteki beszédében elmondta, hogy a japán kormány támogatja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó technológiát a hőerőműveknél az ammónia és a tüzelőanyag keverésével, Tokió pedig együttműködik a délkelet-ázsiai országokkal a tiszta energiára való átállás érdekében.

A CAN közleménye szerint azonban a japán ígéret valójában nem más, mint a hőerőműveket a jövőben is működtető, a hidrogén és az ammónia fosszilis tüzelőanyagokkal való együttes tüzelésének „zöldre mosása”.

Zöldre mosásnak nevezik környezetvédők azt, amikor egy vállalat az általa végzett tevékenységet környezetbarátnak állítja be, miközben nem az.

A környezeti erőforrásokban szegény szigetország a 2011-es fukusimai atomkatasztrófa óta nagymértékben függ a fosszilis tüzelőanyagok, például a szén és a nyersolaj behozatalától, számos atomerőműve pedig továbbra is kihasználatlanul áll.