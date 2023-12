Megérkezett a tél! Befedte a hó Európát, megbénult a közlekedés, van, ahol felborult autóból kellett kiszabadítani az utasokat

Több európai országban komoly gondokat okozott a havazás. Az angliai tó-vidéken több száz család maradt áram nélkül. Az osztrák Salzburg városában több közparkot is lezártak attól tartva, hogy a hó súlya alatt leszakadnak a faágak. Csehországban, Svájcban és Németországban is járhatatlanok az utak, a légi és a vasúti forgalom is akadozik. Olaszországban pedig a heves esőzés és az erős szél okozott károkat.

Szinte teljesen leállt a közlekedés az angliai Ambleside-ban, miután a brit tóvidéken néhány óra leforgása alatt 15 centiméter friss hó hullott. Sokan nem mertek autóval útnak indulni a meredek, csúszós utakon. Sok jármű elakadt a hóban, utasaik a település templomában kerestek menedéket. Vasárnap reggelre a térségben 2500 ember maradt áram nélkül. Járhatatlanná váltak az utak Svájc több tartományában is. Zürich és Bern kantonokból összesen 120 közúti balesetet jelentettek szombaton. Volt, ahol a tűzoltóknak egy felborult autóból kellett kiszabadítani az utasokat. Az ítéletidő miatt több vasútvonalon felfüggesztették a közlekedést, de a légi forgalom is akadozik. „A karbantartók megállás nélkül dolgoznak, hogy megtisztítsák a kifutópályákat. A repülőgépeket is meg kell tisztítani a hótól és a jégtől a felszállás előtt. Ez a gép méretétől függően akár negyven percet is igénybe vehet” – nyilatkozta Elena Stern a zürichi reptér szóvivője. Tanácstalan utasokkal telt meg a németországi München légikikötője is, szombaton egyetlen járatot sem tudtak elindítani. Vasárnap már több repülőgép is felszállhatott, az utazókat azonban továbbra is arra kérik, tájékozódjanak az indulásokról mielőtt kimennek a repülőtérre. Kapcsolódó tartalom Ismét indít járatokat a repülőtér, de a vasúti közlekedés továbbra is szünetel A légi közlekedésben továbbra is lesznek korlátozások. A bajor főváros teljes közlekedése leállt. A mintegy 40 centiméteres hóban nehezen haladtak az autók, a buszok és a villamosok pedig egyáltalán nem jártak. A német vasúttársaság szerint a Münchent érintő vonalakon hétfőig komoly késésekkel közlekednek a vonatok is. A fennakadások az osztrák szerelvényeket is érintik, ezért több száz utas rekedt a salzburgi központi pályaudvaron. A régióban a közlekedés mellett az áramellátás is akadozik. Szombaton 600 tűzoltót vezényeltek ki, a legtöbb esetben az utakat kellett megtisztítaniuk a hó súlya alatt letört ágaktól. Salzburgban szombaton bezárták az állatkertet, a Hellbrunn kastély parkját és a temetőket, hogy leszakadó faágak ne zuhanjanak a látogatókra. Kapcsolódó tartalom Közlekedési káoszt okozott a havazás Ausztriában, „jelentős” a lavinaveszély Tirolban a vasúti közlekedésben és az áramellátásban is fennakadások voltak. Prága környékén vészhelyzetet hirdettek a havazás miatt, ami áramkimaradásokat és közlekedési gondokat okozott. Volt, ahol 20 kilométeres kocsisor torlódott fel az autópályán, miután egy teherautó baleset szenvedett a havas, csúszós úton. Észak-Olaszországban a heves esőzés okozott komoly károkat. A folyók több helyen kiléptek a medrükből. A nagy mennyiségű csapadék pedig a talajt is alámosta, ami földcsuszamlásokat okozott. A viharos erejű szél fákat csavart ki és épületeket rongált meg. A partmenti területeken 4 méteres hullámokat korbácsolt az ítéletidő, a tengervíz több településen az utcákat is elöntötte. Volt olyan kikötő, ahol teljesen le kellett állítani a hajóforgalmat az óránkénti 110 kilométeres sebességű szél miatt. Kiemelt kép: munkagéppel takarítják a havat Münchenben (Fotó: MTI/AP/Matthias Schrader)