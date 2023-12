Kamera vette a szörnyűséget, amit terhes barátnőjével tett – 25 év börtönre ítélték érte

25 évtől életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek azt a Long Island-i férfit, aki terhes barátnőjét meggyilkolta, majd a testét az út szélén hagyta.

Man is jailed for 25 years to life after dumping his six-month pregnant nurse girlfriend's body off the side of a Queens expressway after strangling her to death https://t.co/VjDj3kvWRO pic.twitter.com/ILKCCi1KL4

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 30, 2023