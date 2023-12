Halálra késeltek egy szurkolót a futballmeccs előtt

A 31 éves hazai szimpatizánst – aki Loire Brigade csoport egyik tagja volt – a Beaujoire-stadionnál szúrták le, és az orvosi beavatkozás ellenére elhunyt.

Nantes fan dies after reported stabbing before match vs. Nicehttps://t.co/3fzTbRv5JS

— Football Reporting  (@FootballReportg) December 3, 2023