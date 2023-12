„Izrael égjen a pokolban” – üzente egy transznemű migráns Londonban, megdöbbentő dologgal védekezett tette után

A magát tipikus brit, női néven megnevező 22 éves szaúd-arábiai fiatalember, aki a „Laura Davis” nevet használja, 2023. október 28-án, hetekkel az Izraelt ért véres terrortámadás után Izrael a „pokolban égjen” táblát lengetett. A fiatal migráns, aki állítólag nem értette a feliratot 2021 decembere óta él Nagy-Britanniában – közli az Evening Standard című brit bulvárlap.

A „menekültnek” állítólag azért kellett eljönnie Szaúd-Arábiából, mert ott üldözték nemi identitása miatt. Mostani cselekményével a londoni Westminster bíróság szerint a férfi megvalósította a „zaklatás, riadalom vagy stresszhelyzet” okozása bűncselekményt, mely „faji alapon súlyosbított” volt.

Egy másik brit bulvárlap, a The Mirror szerint Nicholas Tarry, a bírói tanács elnöke azt mondta Davisnek: „Ön a tolerancia miatt jött ebbe az országba. Megérdemli a toleranciát, de mások is megérdemlik.”

Az összbüntetés a bűnügyi költségekkel együtt 225 font.

Trans refugee, 22, who waved sign calling for Israel to ‘burn in hell’ at London pro-Palestinian protest is fined £100 – as she claims she didn’t understand what it said

via https://t.co/Z9KOv5oseR https://t.co/R1SAbZFhJR

— Edward Oakenfull (@EdwardOakenful1) December 2, 2023