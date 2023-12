Az amerikai ügyészség szerint a szikh vezetők elleni merényletek tervezett gyilkosságsorozat részei voltak

Az amerikai szövetségi ügyészség információi szerint a New York-i szikh szeparatista vezető Gurpatwant Singh Pannun meggyilkolására irányuló meghiúsított merénylet, amely csak néhány nappal egy másik aktivista Hardeep Singh Nijjar meggyilkolása után történt, egy sor más, tervezett politikai gyilkosságsorozatba illeszkedett volna az Egyesült Államokban és Kanadában egyaránt.

A vádirat szerint az amerikai bűnüldöző szervek által titokban rögzített vagy más módon birtokukba került elektronikus üzenetekben, hang- és videohívásokban a merénylet szervezői tavaly tavasszal arról beszéltek, hogy a New York-i áldozaton kívül meg akarnak ölni valakit Kaliforniában és legalább három másik embert Kanadában is.

Az ügyészség szerint az elkövetők célja az volt, hogy június 29-ig legalább négy embert megöljenek a két országban, majd ezt követően még többet.

Miután az Indiából elmenekült Singh Nijjart Kanadában lelőtték, a merénylet megszervezésével vádolt Nikhil Gupta a New Yorkban élő Singh Pannun megölésére fogadott fel bérgyilkost.

„Nagyon sok célpontunk van. De a jó hír a következő: Most már nem kell várni.”

– mondta Gupta a vádirat szerint egy rögzített telefonbeszélgetésben.

Az 52 éves Gupta sürgette a bérgyilkost, hogy gyorsan cselekedjen, mert a New Yorkban élő, amerikai állampolgárságú Pannun valószínűleg óvatosabb lesz Nijjar meggyilkolása után.

„Engedélyt kaptunk, hogy bármikor, akár ma, holnap – amilyen hamar csak lehet” – mondta egy közvetítőjének, miközben arra utasította a bérgyilkost, hogy ölje meg Pannunt, még akkor is, ha mások is vannak vele. „Mindenkit öljön meg” – mondta.

Az ügyészség szerint a merényletet azért tudták meghiúsítani, mert a bérgyilkos valójában egy beépített amerikai ügynök volt.

A manhattani főügyész szerdán vádat emelt Gupta ellen. A bírósági papírok szerint a Pannun megölésére irányuló összeesküvést az indiai kormány egyik tisztviselője irányította. A kormánytisztviselőt ugyan nem nevezték meg a vádiratban, de a bírósági beadványban „magas rangú tisztként” utalnak rá, aki a biztonsági irányítás és a hírszerzés területén tevékenykedett.

Indiai illetékesek tagadták, hogy bármi közük lenne Nijjar meggyilkolásához.

Arindam Bagcsi, az újdelhi külügyminisztérium szóvivője szerdán közölte, hogy az indiai kormány nagyszabású nyomozást indított az ügyben, miután az amerikai hatóságok aggodalmukat fejezték ki a Pannun megölésére irányuló szervezkedéssel kapcsolatban.

A bírósági iratokból kiderült, hogy még Nijjar kanadai meggyilkolása előtt az amerikai bűnüldöző hatóságok tudomást szereztek egy olyan aktivisták elleni összeesküvésről, akik az Indiától való elszakadást szorgalmazták az északi, többségében szikhek lakta Pandzsáb államban.

Az amerikai tisztviselők elmondták, hogy akkor kezdtek nyomozni, amikor Gupta bérgyilkost keresve kapcsolatba lépett egy kábítószer-kereskedővel, akiről kiderült, hogy a kábítószer-ellenes hatóság (DEA) informátora.

A vádirat szerint a meg nem nevezett indiai kormánytisztviselő azt mondta Guptának, hogy van egy célpontja New Yorkban és egy célpontja Kaliforniában.

A felek végül 100 000 dolláros összegben állapodtak meg, és június 3-án Gupta már így buzdította amerikai kapcsolatát: ”fejezd be, testvér, fejezd be, ne szánj rá túl sok időt, fejezd be a munkát”.

A vádiratból nem derült ki, hogy az amerikai hatóságok megtudtak-e valamit a Nijjar megölésére irányuló konkrét tervről a június 18-i rajtaütés előtt. Az Egyesült Államok kérésére június 30-án Csehországban letartóztatták Guptát.