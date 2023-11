ENSZ-főtitkár: Kötelezettséget kell vállalni a fosszilis tüzelőanyagok elhagyására

A csütörtökön Dubajban kezdődő klímacsúcson a résztvevőknek el kell kötelezniük magukat a fosszilis tüzelőanyagok elhagyása mellett – hangoztatta António Guterres, az ENSZ főtitkára az AFP francia hírügynökségnek adott interjújában, elítélve a politikai akarat hiányát a klímakatasztrófa elkerülése érdekében.

Guterres szerdán nyilatkozott, mielőtt elrepült volna Dubajba, ahol az éves éghajlat-változási csúcstalálkozó két hete alatt a kérdésről vitáznak majd a fórum résztvevői.

„Nyilvánvalóan határozottan támogatom a fosszilis tüzelőanyagok feladását tartalmazó szövegezést, akár fokozatos ütemezéssel is” – hangsúlyozta a portugál politikus.

Mivel a globális fellépés sajnálatosan elégtelen a párizsi klímaegyezmény legambiciózusabb céljának eléréséhez, azaz a globális felmelegedés korlátozásához 1,5 Celsius-fokban, egyes országok azt szeretnék, ha a COP28 konszenzussal elfogadandó záródokumentuma kifejezetten a fosszilis tüzelőanyagok csökkentésére szólítana fel.

Erre a korábbi COP-csúcsokon nem volt még példa. A 2021-es, glasgow-i konferencián is csak a szenet említették. Guterres szerint azonban nem elég csökkentésről beszélni.

„A csökkentés bármit jelenthet, soha nem lehet tudni, mit jelent. Az elhagyás azt jelenti, hogy egy bizonyos ponton megállunk. Még akkor is, ha ez nem közvetlenül holnap történik meg” – tette hozzá, és felszólított arra, hogy a fosszilis tüzelőanyagok teljes elhagyását szervezett módon, hiteles menetrenddel és az 1,5 Celsius-fokos céllal összhangban kell megvalósítani.

„Világszerte meg kell háromszoroznunk a megújuló energiákat”

– nyomatékosította a főtitkár.

„Számos más intézkedés is elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a COP sikeres legyen” – tette hozzá. A viharok, árvizek, tüzek és aszályok már most is egyre gyakoribbak, és a világ jelenleg a 2,5 Celsius-fokos és a „totális katasztrófa” kilátásaival néz szembe. Az ENSZ vezetője mindazonáltal nem adja fel a reményt, hogy a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokra korlátozható. „Megvannak a lehetőségek, a technológiák, a kapacitások és a pénz – a pénz megvan, csak a megfelelő irányba kell terelni” – tette hozzá.

„Az egyetlen dolog, ami még hiányzik, az a politikai akarat. Ezért fontos a COP, hogy az emberek megértsék, hogy még mindig rossz irányba haladunk”

– figyelmeztetett a világszervezet vezetője.