Brit politikusok méltatták Henry Kissinger munkásságát

Henry Kissinger diplomáciai munkásságát méltatták csütörtöki megemlékezéseikben brit politikusok. A nyilatkozatok visszatérő eleme volt az a vélemény, hogy a világnak ma is szüksége lenne a néhai amerikai külügyminiszterhez és nemzetbiztonsági tanácsadóhoz hasonló formátumú személyiségre.

Kissingert, aki Richard Nixon és Gerald Ford elnöksége idején töltötte be a külügyminiszteri tisztséget, százéves korában, Connecticut állambeli otthonában érte a halál szerda este.

David Cameron brit külügyminiszter csütörtöki nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Henry Kissinger, „a nagyszerű államférfi és mélységes tiszteletnek örvendő diplomata nagyon fog hiányozni a világpolitika színpadáról”.

Cameron szerint Kissingert még százévesen is „gondolatokkal teli, sugárzó bölcsesség” jellemezte.

A brit külügyminiszter felfedte, hogy alig néhány hónappal ezelőtt is megvitatott a néhai amerikai politikussal olyan horderejű ügyeket, mint az ukrajnai háború, az Irán jelentette fenyegetés, vagy az Oroszország és Kína támasztotta új kihívások.

Kapcsolódó tartalom

Boris Johnson volt brit miniszterelnök csütörtöki megemlékezésében a diplomácia, a stratégiai gondolkodás és a béketeremtés óriásának nevezte Henry Kissingert.

Johnson szerint ha valaha is létezett egy olyan személyiség, aki békét tudott teremteni és rajongott a harmonikus kapcsolatokért, azt Henry Kissingernek hívták.

„A világnak most is szüksége lenne rá”

– hangsúlyozta méltatásában a volt konzervatív párti brit kormányfő.

Kapcsolódó tartalom

Tony Blair, aki 1997 és 2007 között a jelenlegi legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetőjeként volt Nagy-Britannia miniszterelnöke, az általa alapított közpolitikai elemzőműhely (Tony Blair Institute for Global Change) honlapján közzétett csütörtöki megemlékezésében úgy fogalmazott: ha a diplomácia legmagasabb szintű művelését lehetséges művészetnek nevezni, akkor ennek Henry Kissinger volt a művésze.

Blair szerint Kissinger kiemelkedő tehetsége mindenekelőtt abban állt, hogy képes volt a legösszetettebb diplomáciai problémák legkülönbözőbb elemeiből egységességükben és teljességükben bámulatra méltó megoldásokra jutni.

Mindebben a legszokatlanabb az volt, hogy a néhai amerikai külügyminiszter nem csupán elemezte ezeket a problémákat, hanem válaszokat is talált rájuk

– tette hozzá a volt brit miniszterelnök.

Kapcsolódó tartalom

Tony Blair hangsúlyozta: mint mindenkit, aki a nemzetközi politika legnehezebb problémáival szembesül, Kissingert is érték bírálatok, sőt elítélő nyilatkozatok is, cselekedeteinek mozgatórugója azonban nem a „nyers reálpolitika”, hanem mindig is a szabad világ őszinte szeretete és megvédésének szükségessége volt.