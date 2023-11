Tagadja a szénhidrogén-megállapodásokról szóló jelentéseket a dubaji klímacsúcs elnöke

Szultán Ahmed el-Dzsaber, a dubaji COP28 klíma-csúcsértekezlet kijelölt elnöke szerdán visszautasította azokat a jelentéseket, amelyek szerint az Egyesült Arab Emírségek fogadó országként földgáz- és egyéb kereskedelmi megállapodásokról tervez tárgyalni a klímacsúcs alkalmával.

A klímajelentésekkel foglalkozó Centre for Climate Reporting (CCR) központ és a BBC brit közmédia hétfőn kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva arról számolt be, hogy el-Dzsaber 15 országgal megkötendő, fosszilis energiahordozókról szóló megállapodásokat mutatott be.

„Ezek az állítások tévesek, nem igazak, helytelenek és pontatlanok. A COP28-elnökség munkájának aláásására születtek” – hangoztatta el-Dzsaber sajtótájékoztatóján. Kijelentette, hogy megbeszélései során soha nem találkozott az említett témával, és ehhez kapcsolódó dokumentumokat sem látott.

a csütörtökön kezdődő, december 12-éig tartó COP28 szóvivője is „pontatlannak” és „nem megerősítettnek” nevezte a szóban forgó dokumentumokat.

Szultán Ahmed el-Dzsaber számos magas rangú kormányzati és vállalati pozíciót tölt be: iparügyi miniszteri tisztsége mellett az ADNOC állami olajtársaság vezetője és egyben a megújuló energiaforrásokért felelős állami konszern, a Masdar alapítója.

A fosszilis üzemanyagok használatával kapcsolatos megosztottság közepette a kormányzati és az üzleti szféra közti közvetítőként igyekszik fellépni azzal a célkitűzéssel, hogy az olaj- és gázipari cégóriásokat is bevonja az éghajlatváltozásról szóló diskurzusba.

Kiemelt kép: az ENSZ 28. nemzetközi éghajlatváltozási konferenciájának (COP28) helyszíne, a dubaji al-Vaszl Kupola (Fotó: MTI/AP/Peter Dejong)