Szúrós szagra panaszkodtak a diákok, sokkoló, amit a szellőzőrendszerben találtak

Holttestet találtak a szellőzőrendszerben, miután a diákok elviselhetetlen szagra panaszkodtak a detroiti Macomb közösségi iskola színháztermében.

Mystery as body is found in ventilation system of Michigan community college’s performing arts center after students complained of a ‘foul odor’ https://t.co/Lv1biljqP7 pic.twitter.com/GHzkkMqiUX

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 28, 2023