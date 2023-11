Óriási a felháborodás Németországban: a szakértő megvédte, a bíróság szabadon engedte a migránsokat a csoportos nemi erőszak után

Óriási felháborodás keltett Németországban, hogy a bíróság nem ítélte el azokat a migránsokat, akik megerőszakoltak egy 15 éves lányt, számolt be a német Bild. A lap felidézte: 2020 szeptemberében egy fiatal férfiakból álló kilencfős banda csoportosan támadott meg egy parkban egy ittas, akkor 15 éves lányt, az ügyben most született ítélet. A tettesek közül csak egy férfi kapott letöltendő börtönbüntetést, ezért egyre nagyobb a botrány az ügy körül.

Kilenc erőszaktevő – csak egynek kell börtönbe vonulnia! – erről a megdöbbentő esetről számolt be kedden a Bild német napilap. Az újság egy 2020-ben elkövetett bűncselekményben hozott ítélet kapcsán hozta fel a történetet. Hamburg egyik városi parkjában ugyanis egy 15 éves lányt csoportosan megtámadott egy fiatal férfiakból álló banda. A lány egy születésnapi buliból tartott hazafelé, amikor a migrációs hátterű férfiak megerőszakolták.

A védtelen áldozatot órákig kínozták, egymás után legalább kilencen vetették rá magukat

– derült ki a későbbi vizsgálatokból. Az ügyben most született ítélet.

A Bild beszámolója szerint azonban

a kilencből mindössze csak egy erőszaktevőnek kell börtönbe vonulnia. A bíróság a legfiatalabb vádlottat, egy 19 éves iráni férfit ítélt el, aki két év kilenc hónap szabadságvesztést kapott.

Az eljárást a nyilvánosság kizárásával folytatták le. Mivel azonban a bűncselekmény hatalmas felháborodást váltott ki Hamburgban, a bírák végül engedélyezték a keddi ítélethozatal egy részének meghallgatását.

Itt derült ki az is, hogy az összes védőügyvéd az elkövetők felmentését kérvényezte.

Azzal érveltek, hogy a férfiak nem ismerték fel, hogy az ittas lány ellenkezett, valamint, hogy hajtotta őket a tesztoszteron.

Kiderült az is, hogy a vádlottak egyike sem bánta meg a tettét. Az elítélt 19 éves erőszakoló úgy fogalmazott: „Melyik férfi nem akarja ezt?” Sőt – a cikk szerint – volt, aki majdnem el is aludt az ítélethirdetés alatt.

Az, hogy bíróság nem ítélte el az erőszakoló migránsokat, futótűzként terjed az interneten, a felháborodás pedig országszerte egyre nagyobb.

Az Alternatíva Németországért (AfD) jobboldali ellenzéki párt hamburgi csoportja a közösségi oldalán azt írta: azonnali szigorításra van szükség a kiutasítások terén.

Martin Hess AfD-s politikus pedig botrányosnak nevezte az ítéletet és azt is nehezményezte, hogy a tárgyaláson megkérdezett szakértő megvédte a migránsokat.

Ő ugyanis azt állította, hogy

a bevándorlók által elkövetett csoportos nemi erőszak identitásformáló, és erősíti a csoportérzést.

Németországban közben egyre több a hasonló eset, és az igazságszolgáltatás is túlterhelt. A hirado.hu a hét végén számolt be arról az esetről, amikor egy szír férfi egymás után több bűncselekményt is elkövetett, a német hatóságok azonban rendre szabadon engedték.

Az M1 Híradót tudósító Noll Katalin elmondta, hogy néhány napja egy 25 éves szír migráns becsöngetett egy idős hölgyhöz, benyomta a nőt a lakásába és fojtogatni kezdte. A migránst elfogták, nem sokkal később szabadlábra helyezték. Ez az oka annak, hogy egy újabb bűncselekményt elkövethetett. A migránsszállón megerőszakolt egy nőt. A német igazságszolgáltatás is tehetetlen a migránsok nagy számával szemben.

Ez az eset pedig csak egy a sok közül, ráadásul nem mindegyikre derül fény,

a felmérések szerint a nők biztonságérzete jelentősen romlott az elmúlt időszakban.

Mindez pedig 2015, az Európára zúduló migránsáradat kezdete óta tart Németországban. Hiába telt el nyolc év, Kölnben sokan még most is emlékeznek arra a szilveszter éjszakára, amikor több száz agresszív migráns rontott rá a katedrális környékén ünneplő nőkre, és szexuális zaklatások, fosztogatások, rablások kezdődtek.

Bár a rendőrség nagy erőkkel volt jelen a környéken, mégsem tudta megakadályozni a tömeges erőszakot. Az eset után ráadásul kirívóan enyhe büntetések születtek, emiatt pedig sokan elvesztették bizalmukat a német igazságszolgáltatásban.

A kiemelt kép illusztráció.