Lövöldözés volt a metrón, ártatlan utast is eltalált az eltévedt golyó

Egy férfi és egy tizenéves fiú verekedett össze kedd este egy metrószerelvényen Brooklyban. A verekedés addig fajult, hogy a férfi egy fegyvert vett elő és meglőtte a fiút. A golyó azonban eltalált egy ártatlan utast is.

A tinédzsert a jobb kezén, a férfit pedig a bokáján találta el a lövés – közölte a rendőrség. Ugyanaz a golyó sebesítette meg mindkét áldozatot, mivel egyenesen a fiú kezén keresztül a férfi bokájába hatolt – tették hozzá.

A lövöldözésről egy utas azonnal értesítette a metróvezetőt, egy másik szemtanú pedig a rendőrséget hívta. A szerelvényt végül a következő állomáson feltartóztatták, ott várták a rendőség megérkezését.

