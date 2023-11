Kiskutyájával együtt szabadult a Hamász fogságából egy 17 éves lány – miközben a tűsszünet és a fogolycsere folytatásáról tárgyalnak, az izraeli hadsereg már a hadművelet következő szakaszát tervezi

81 túsz szabadult ki mostanáig a Hamász fogságából, és a jelek szerint szerdán is hazatérhetnek többen a lassan két hónapos tortúra után. De még mindig több mint 150-en vannak az iszlamisták fogságában, köztük külföldi állampolgárok is. Az ő szabadulásuk attól függ, meghosszabbítják-e még egyszer a csütörtök hajnalban lejáró tűzszüneti megállapodást.

Összeverődött a kíváncsi tömeg kedden este Gázában, szinte teljesen körbevették a Nemzetközi Vöröskereszt munkatársait. Mindannyian a túszokat szállító buszt várták.

A Hamász mellett ezúttal egy másik palesztin terrorszervezet, az Iszlám Dzsihád fegyveresei is ott voltak a fogolycserén. Ez a csoport is részt vett a dél-izraeli települések ellen indított, október hetediki terrortámadásban. Az akkor elrabolt túszok többségét most ők tartják fogva – még nagyjából 150 embert, a civilek mellett katonákat is.

Az iszlamisták tíz izraeli túszt adtak át a vöröskereszteseknek. Ezúttal csak nőket engedtek szabadon: a legidősebb 84, a legfiatalabb 17 éves.

A lány a kiskutyáját szorongatva szállt be a Vöröskeresztes autóba. Édesanyjával együtt több mint ötven napot töltött a terroristák fogságában, akik egy külön megállapodás keretében 2 thaiföldi állampolgárt is elengedtek.

„A kiszabadultak már túl vannak az átfogó vizsgálatokon. Néhányan közülük megsérültek az elrablásuk, illetve a fogva tartásuk során. Egyikük sincs közvetlen veszélyben, de vannak, akik kezelést igényelnek. Mindent megkapnak, amire a gyógyulásukhoz szükségük lehet, és a családjaik is itt vannak velük” – mondta annak a tel-avivi kórháznak az igazgatója, ahová a kedden este kiszabadultakat szállították.

Közben az Izraeli Védelmi Erők tel-avivi főhadiszállása előtt több százan tüntettek, köztük a még mindig fogságban lévők rokonai is. A tűzszünet meghosszabbítását, és a túszok mihamarabbi kiszabadulását követelték.

„Szerintem eleve túl lassan indult el a túszcsere, és az izraeli kormány most sem törekszik arra, hogy folytatódjon a tűzszünet. Pedig még mindig vannak gyerekek a túszok között. És külföldiek is. Mindent meg kell tenni, hogy ők – illetve a fogságban lévő férfiak, idősek és fiatalok egyaránt – hazamehessenek” – mondta az egyik tüntető.

A Hamász és Izrael között közvetítő katari diplomaták már kedden jelezték:

a palesztinok készek további négy nappal kiterjeszteni a csütörtök hajnalban lejáró tűzszüneti megállapodást, és folytatnák a túszcserét is.

A Hamász állítólag arra is hajlandó, hogy férfiakat, sőt, akár foglyul ejtett katonákat is szabadon engedjen, amennyiben az izraeliek is elengednek bebörtönzött palesztin férfiakat.

Az egyik lap információi szerint azonban az izraeli kormány legfeljebb 10 összefüggő napra hosszabbítaná meg a tűzszünetet. A vezérkari főnök kedden arról beszélt, hogy a védelmi erők már a gázai hadművelet következő szakaszára készülnek.

