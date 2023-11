Kincset rejtett a szemeteszsák - Columbót is lekörözte a szeméttelep dolgozója

Hálaadás előtti napon (november 23-án) telefonált az állomásra egy kétségbeesett a nő, aki a dolgozók segítségét kérte, ugyanis véletlenül a szemétbe dobta jegygyűrűjét.

A nő elmondta pontosan mikor dobta ki a férje a szemetet, mi volt a szemeteszsákban, és azt is meg tudta mondani, hogy milyen autó szállította el a szemetüket – mondta Dennis Senibaldi, a windhami állomás általános szolgáltatási igazgatója.

