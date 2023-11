Feldöntötte a szél a nemzet karácsonyfáját, veszélybe került a washingtoni ünnepség

Egy erős széllökés kidöntötte a nemzet karácsonyfáját a washingtoni Elnöki Parkban kedden délután, néhány nappal az éves díszkivilágítási ünnepség előtt – közölte a washingtoni parkszolgálat.

The National Christmas Tree in Washington, D.C. was blown over Tuesday by a gust of wind. The tree was eventually lifted back up by a crane. It should be ready for the annual lighting ceremony on Thursday according to the National Park Service. pic.twitter.com/dhIXdOJwKW

— The Associated Press (@AP) November 29, 2023