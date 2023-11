Az öröm pillanatai: így menekült ki 17 nap után a Himalája fogságába került 41 építőmunkás

Több mint két hét után ért véget a beomlott indiai alagútban rekedt munkások drámája, miután kedden sikerült felszínre hozni épségben mind a 41 embert. A kiszabadított férfiak a hírek szerint jól vannak, de megfigyelésre, kórházba szállították őket.

Hatalmas éljenző tömeg és az állam vezetői fogadták a felszínen, azt a 41 indiai munkást, akiket 17 nap után sikeresen kimenekítettek egy beomlott alagút mélyéről.

A dolgozók láthatóan megkönnyebbülten néztek, várva, hogy társaik kövessék őket.

Kapcsolódó tartalom

„Az első 15-20 óra után nehézségekbe ütköztünk, amikor élelmiszer- és vízhiány alakult ki. Szerencsére utána az ételt egy csövön keresztül küldték nekünk. Köszönjük mindenkinek az áldozatos munkát” – mondta az egyik kimentett munkás.

A munkások még

november közepén rekedtek az India északi részén, a Himalájában épülő alagútban, amikor a tartószerkezet beomlott.

A mentési munkálatokat azonnal megkezdték, de a helyszínre szállított fúróberendezések egymás után meghibásodtak.

Kedden az alagút előtt többtucatnyi mentő kötéllel és létrával állt sorba, közben pedig mentőautók érkeztek, hogy elszállítsák a 41 férfit a mintegy harminc kilométerre lévő kórházba.

Egyik munkásnak sincs maradandó sérülése,

lelkiállapotukon pedig már az is sokat javított, hogy családjaik és szeretteik körében lehetnek több mint két hét bezártság után.

Kapcsolódó tartalom

Szerdán India miniszterelnöke személyesen hívta fel a kimenekített munkásokat, akiket megdicsért türelmükért és kitartásukért.

„Először is szeretnék gratulálni mindenkinek, hogy ennyi nehézség után is sikerült sértetlenül megúszni a történteket. Ez nagyon szívet melengető számomra, nem is tudom szavakkal kifejezni” – nyilatkozta a miniszterelnök.

Kapcsolódó tartalom

Az alagút a 1,5 milliárd dolláros Csar Dham autópálya része, amely Narendra Modi miniszterelnök egyik legambiciózusabb projektje, a célja összekötni a négy nagy hindu zarándokhelyet egy 890 kilométer hosszú úthálózattal.

Indiában gyakoriak a hasonló balesetek, amiknek részben az elavult eszközök használata, valamint a biztonsági szabályok semmibe vétele az oka.

A mostani balesetet feltehetően fölcsuszamlás okozhatta, bár ezt hivatalosan még nem közölték.

Kiemelt kép: A kiszabadított építőmunkásokról az észak-indiai Uttarkasinál beomlott autóalagnál 2023. november 28-án (Fotó: MTI/EPA/Uttarkhand állam tájékoztatási minisztériuma)