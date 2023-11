Von der Leyen: Legális alternatívákat kell kínálni azoknak, akik külföldön akarnak szerencsét próbálni

Több legális alternatívát kell kínálni azoknak az embereknek, akik külföldön akarnak szerencsét próbálni, ez mindannyiunk közös érdeke, mivel Európában a szakképzett munkaerő hiánya rekordot döntött – jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke kedden Brüsszelben.

Von der Leyen a nemzetközi embercsempészet elleni konferenciát megnyitó beszédében hangsúlyozta: a bizottság nemrégiben munkaközvetítő rendszer kidolgozását javasolta, és tehetségpartnerségeket hoz létre Tunéziával, Marokkóval, Egyiptommal, Bangladessel és Pakisztánnal.

„Azt szeretnénk, ha az emberek utazhatnának, hogy megvalósítsák álmaikat. De ezt a mobilitást a törvényeknek kell irányítaniuk, nem pedig az embercsempészeknek” – hívta fel a figyelmet.

Mint mondta, nagyon fontos globális szövetség létrehozása az embercsempészet ellen, a válságkezelés önmagában nem elég. Véleménye szerint, olyan rendszert kell kialakítani, amely kiszorítja a csempészeket és megakadályozza, hogy emberek meghaljanak. Emlékeztetett, hogy az EU operatív partnerségeket hozott létre a nyugat-balkáni országokkal, továbbá Marokkóval és Tunéziával, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az együttműködés körét szélesíteni kell.

„A szövetségnek nem csak földrajzi értelemben kell globálisnak lennie, hanem hatókörét tekintve is. A megelőzésre, a válaszlépésekre kell koncentrálni, és arra, hogy a veszélyes csempész útvonalak helyett a bevándorlók inkább a legális lehetőségeket válasszák” – jelentette ki.

A bizottság elnöke rámutatott: fel kell lépni az embercsempész-hálózatok legkisebb láncszemével szemben is. „Üzleti modelljük nagyon gyakran szerteágazó, és a hálózatok fele kábítószer-, lőfegyver- és emberkereskedelemben is részt vesz. Nemcsak az emberi szenvedést használják ki, hanem szélesebb körű biztonsági fenyegetést is jelentenek” – tette hozzá.

Von der Leyen szerint, az embercsempészet elleni küzdelem első lépése a megelőzés: meg kell erősíteni a határigazgatással és a hírszerzési információk megosztásával kapcsolatos együttműködést, továbbá hangsúlyt kell fektetni a tájékoztató kampányokra, és azon bűnszervezetek felszámolására, amelyek az interneten hirdetik tevékenységeiket. Emellett, a bizottság elnöke utalt arra is, hogy megfelelő büntetőjogi szabályokat kell létrehozni az embercsempészet szankcionálásra.

„Az EU frissíteni fogja az embercsempészet bűncselekményének meghatározását, szigorítja a büntetőintézkedéseket és kiterjeszti joghatóságát. Ezzel párhuzamosan erősítjük az illegális migránsok visszatérítésével kapcsolatos együttműködést a származási országokkal” – jelentette ki.

A bizottság elnöke bejelentette azt is, hogy a keddi konferencia nyomán szakértői csoportok fognak megalakulni, amelyek a megelőzésre, a bűnüldözésre, a legális migrációs lehetőségek megerősítésére, valamint a visszatérítések hatékonyabbá tételére fognak összpontosítani. „Egy év múlva ismét összejövünk, és megvizsgáljuk az eredményeket” – tette hozzá Ursula von der Leyen.