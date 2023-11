Fordulat a német migrációs politikában: elismerően beszéltek a magyar határkerítésről is

Néhány héttel ezelőtt fordulat történt a német migrációs politikában: kormányzati szereplők már nyíltan beszélnek arról, hogy csökkenteni kell az illegális migrációt és az embercsempészek tevékenységét. Októberben határellenőrzést is elrendeltek a lengyel, a cseh és a svájci határszakaszokon, amelynek eredményeképpen már 40 százalékkal csökkent a Németországba illegálisan érkező migránsok száma.

„Elismerően szólnak a magyar határkerítésről is, 2015-ben egyfajta válaszfalat láttak benne, most pedig már kimondják azt is, hogy szükség van egy olyan védelmi rendszerre, ami megakadályozza a migránsok Európába áramlását, és egymilliós tételről beszélnek, az itteni feltételezések szerint ennyi ember bevándorlását gátolhatta meg a magyar határkerítés, és a német álláspont szerint az Európai Unió külső határán kellene elvégezni a migránsok ellenőrzését, és csak azokat beengedni az Európai Unióba, akik jogosultak a menedékre” – mondta el Noll Katalin, az M1 berlini tudósítója.

A kiemelt kép illusztráció.