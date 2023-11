A motorháztetőn kocsikáztatott egy gyereket a felelőtlen sofőr

Vádat emeltek egy nő ellen, aki egy gyereket kocsikáztatott a szélvédőjén Melbourne-ben. Az esetről készült felvételen látható, amint egy gyerek a szürke autó motorháztetején ül, és a szélvédőbe kapaszkodva próbálja tartani magát.

A driver’s been hit with several charges after she was filmed with a young child clinging to the bonnet during an apparent joyride.

More videos have emerged of mind-boggling behaviour on suburban roads. @ajhegarty9 #9News pic.twitter.com/GyH4xSf7SZ

— 9News Melbourne (@9NewsMelb) November 27, 2023