Izrael-palesztin – Megölték a WHO munkatársát és családját Gázában

A WHO-nak dolgozó nő szüleinek a tengerparti övezet déli részén lévő házát érte találat, ahova korábban a szervezet 29 éves alkalmazottja a Gázában zajló harcok elől menekült – közölte a szervezet.

My colleagues and I are devastated: we have lost one of our own in #Gaza today.

Our young @WHOoPt colleague Dima Alhaj was tragically killed alongside her 6 month old baby, her husband and 2 brothers. Reportedly multiple other family members sheltering in the same house were… pic.twitter.com/vURpNFRXe6

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 21, 2023