Ugyan nem tudom beleélni magam az Izraelben élők helyébe, de gyanítom, hogy ilyen közel még nem érzett egymással az anyaország és a diszpóra zsidósága, mint most. Sőt azt is meg merem kockáztatni, hogy ennyire együttérző talán még nem volt Európa polgárságának józanabb fele az izraeli társadalommal. A rengeteg áldozat, köztük csecsemők, kisgyerekek, nők és öregek, csak az egyik része volt ennek a közös megrendülésnek. A másik egyértelműen az, amit a világ leghatékonyabb védelmi rendszerének a váratlan kudarca miatt érzett több tízmillió ember. Az a gondolat, amely az első sokkhatás után megfogalmazódott: ha Izrael ennyire védtelen, akkor az egész nyugati világ még inkább az!

„Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy.” (5Mózes 6:4.)

A Tóra egyik legismertebb és legtöbbet emlegetett mondatának eredete visszanyúlik Jákob atyánk halálos ágyáig, ahol az összegyűlt fiai válaszolták neki ezt, amikor megkérdezte tőlük, hogy vajon mind a helyes úton járnak-e, vagy van köztük olyan, aki letért róla.

A zsidó-keresztény kultúrkörben, amelyben évszázadok óta élünk, az egyik folyamatosan ismétlődő kérdés, amit Jákob tett fel a fiainak, és amelyre a történelem során véresnél véresebb válaszok születtek. Ki jár a helyes úton, ki hiszi jól az Istent, ki él és gondolkodik úgy, ahogy kell? És nem csak a szétszóratásban élő zsidóság elleni pogromok voltak erőszakos válaszok, hanem a kereszténységen belüli konfliktusok, érdekharcok és hitviták is rengeteg halált, kínt, szenvedést okoztak. Mégis, mindennek ellenére, vagy éppen a harcok és áldozatok által lett ez a kultúra a legerősebb és legfejlettebb, amely meghatározza a nyugati típusú világrend mindennapi életét, szokásait és szabályrendszerét. Eszerint éltek és élnek még a tagadói is, a régi és újmarxisták, a valaha volt munkásmozgalom nagyjaitól kezdve, a ’68-asokon át, a jelenkor un. progresszív baloldali aktivistáival bezárólag mind. Ebben a világban a hitet és egyházakat megtagadók is minden áldott nap azokkal a szokásokkal, szemlélettel és ambíciókkal ébredtek és tértek nyugovóra, amelyek a zsidó-keresztény kultúrkörben alakultak ki. És a folyamatos harcot is úgy vívják ez ellen a kultúra ellen, hogy közben minden porcikájukat átitatja az. Ennek a kultúrának az erkölcsi és etikai normarendszerét, humanitását, civilizációs vívmányait használva támadják a zsidó-keresztény erkölcsi és etikai normarendszert, humanitást és a civilizációs vívmányokat. És a gyilkos szélsőségeink: a kommunizmus és a nácizmus is a zsidó-keresztény kultúra vadhajtásai, pontosabban a megtagadására tett kísérletek, amelyek pont azért voltak életképtelenek, mert a megalkotóik és harcosaik sem voltak képesek végleg elszakadni ettől az értékrendtől, és a tömegeket sem tudták hosszútávon rávenni erre.

A zsidó-keresztény kultúra világában örökké kérdés, hogy minden leánya és fia tartja-e azt a hitet, azt az értékrendet, amely mindezt megőrzi, erősíti, a fejlődését biztosítja. És ezt az örök kérdést mindig konfliktusok kísérik, kisebbek, nagyobbak, szelídek és véresek. Ezen belső konfliktusok ellenére, vagy éppen általuk vált uralkodóvá, amely a második világháború óta már leginkább csak kifelé, más népek felé alkalmaz nyílt erőszakot. De előtte évszázadokon keresztül dúlt a kultúránkon belül a harc, amely irdatlan mértékű áldozatot követelt. Ma, amikor önkritikát gyakorlunk a zsidó-keresztény világrend nevében, mindig csak a külvilág felé tett bűneinket soroljuk fel, a rabszolgakereskedelmet, a gyarmatosítást, népek, országok és földrészek leigázását, a gazdasági érdekeinkből folytatott háborúkat, de a saját áldozatainkat, amiket a belső konfliktusainkban hoztunk, nem nézzük ilyenkor. Pedig elmondhatjuk, hogy a civilizációs vívmányainkért elképesztően sok vért áldoztunk.

Minden egyes fejlődési ugrást vérontás előzött meg. A legnagyobbat, amely elvezetett egészen a mai napig, a legnagyobb öldöklés, a második világháború és a holokauszt tolta maga előtt.

Magyarán, amikor a jelenünket nézzük, benne az egyéni és csoportos emberi jogi szabályrendszert, az állat- és növényvilág védelmét szolgáló egyezményeket és törvényeket, a demokratikus jogállami berendezkedés megőrzésének elképesztően szerteágazó és összetett követelményrendszerét, akkor tudnunk kell, hogy mindezért több tízmillió ember élete lett feláldozva.

A kommunista rendszer vértelen bukásával egy jelentős belső töréspont is megszűnni látszott, amely addig folyamatos fenyegetést jelentett a nyugati típusú demokráciákra és az egész világra. Ekkortól minden kétséget kizáróan ez a világrend birtokolta a gazdasági, kulturális és katonai fölényt az emberiség felett. A nyugati típusú világrend korlátait jószerével már csak az önmérséklet, a saját erkölcsi szabályai és azok betartására törekvő morálja határozta meg. Egészen mostanáig. Mert a szocializmus bukásával katasztrofális győzelmet aratott a nyugati világrend a rajta kívüli világon és saját magán is. Egyszerűen túlnyerte magát, így nem maradt belső kétség, megszűnt a mindig ébren tartó konfliktus, így az alapkérdés is megváltozott. Már nem azt a kérdést tesszük fel magunknak, hogy ki jár a helyes úton a közös cél felé, hanem azt, hogy mi a cél, van-e egyáltalán közös célja a zsidó-keresztény világnak. Ezért az elmúlt három évtizedben, amikor érdemi külső és belső ellenfél nélkül maradtunk, olyan folyamatok zajlottak a társadalmainkban, amelyek elgyengítettek és szinte védekezésre képtelenné tettek minket. A globalizáció és a technológiai fejlődés azt a látszatott keltette, hogy hamarosan a Föld minden lakója azonos értékrend szerint fog élni, megszűnnek a kulturális különbségek, helyette egyenrangú partnerségek fognak kialakulni, amiért az egész világ hálás lesz nekünk. Ennek az illúziónak köszönhetően hittük azt, hogy értjük a nyugati típusú világon kívüliek gondolkodását, értékrendjét és szándékait. A gyengeségünk pedig a természet törvényei szerint adott erőt a kihívóinknak. Mert ahol gyengeség üti fel a fejét, ott az agresszió is megjelenik. Ez a törvény.

Az az érzés, hogy Izrael védelmi és belbiztonsági képességeinek meggyengülése az egész nyugati típusú világra nézve intő jel, bőven nem minden európai polgárban fogalmazódott meg a kritikus napokban, és azóta sem. Nagyon sokan nem tekintik Izraelt a nyugati kultúrkör részének, az ott zajló konfliktusok számukra pusztán egzotikus érdekességek, az ázsiai zsidó-arab szembenállás egy tőlük idegen világ barbár megnyilvánulásai csupán. Ők még nyugodtan alszanak, mert szerintük Európában nem történhet ilyesmi. Úgy gondolják, hogy vannak ugyan terrortámadások itt is, de ezek elszigetelt esetek, amúgy a rendőrségeink, titkosszolgálataink és végső soron a katonaságunk szavatolják a kultúránkból adódó jogrendet. És a fejlett nyugati világban rengetegen élnek olyanok is, akik szerint Izrael gonosz és ostoba, hiszen a különböző kultúrákat egyszerűen csak össze kell költöztetni, ezzel automatikusan megtanulnak békésen együtt élni, vagy ami még ennél is jobb, összeolvadnak és létrehoznak egy új, nagyszerű kultúrát. Az emberiség egyetlen egységes kultúráját, és akkor nem lesz több háború.

Utóbbiak nem csak sokan vannak, hanem számarányukhoz képest nagyon hangosak is, így bennük potenciális partnert látnak az Európában és az Egyesült Államokban élő azon muszlim tömegek, akik a Hamász bestiális támadását Izrael ellen igyekeznek felhasználni. Ezt az erőt nem szabad lebecsülni, mert az Izrael-ellenes zsidó-keresztény és muszlim gyökerű tömegek a sajtókapcsolataikkal, az internetes közösségi platformokon gyakorolt hatásukkal, a mindebből következő politikai befolyásukkal képesek lehetnek valóban elszigetelni Izraelt a fejlett világtól. Taktikájuk már ismert a holokauszttal kapcsolatos szélsőjobboldali megnyilvánulásokból: elhallgatni, relativizálni, elkenni a zsidó civileket ért borzalmakat, majd egy udvariasan semleges és általános elítélése a minden oldali agressziónak szerintük kipipálja a kötelező tárgyilagosságot, hogy azután teljes erővel tolják a palesztin áldozati narratívát, amelynek minden állítását úgy veszik át, mintha bizonyított tényekről lenne szó. Még akkor is ezt teszik, amikor kiderül, hogy hazudott a terrorszervezet valamely képviselője. Humanizmust követelnek az izraeli vezetéstől, de egyetlen szóval sem követelik a túszok elengedését. A palesztin civilek elleni izraeli erőszakról beszélnek, de egyetlen szóval sem követelik a Hamásztól, hogy engedje ki a katonai műveleti zónából a saját lakosait, ne nyisson tüzet a menekülni igyekvőkre. Elítélik az izraeli bombázást, de egyetlen szóval nem követelik a Hamász és a Hezbollah rakétatámadásainak beszüntetését. Kegyetlenségnek tartják, hogy Izrael nem enged be segélyszállítmányokat Gázába, de arról hallgatnak, hogy ezek mind a terrorszervezetnél landolnak, amelyik nem adja át a civileknek, mert abban érdekelt, hogy minél nagyobb legyen az humanitárius katasztrófa, illetve a saját harcára használja fel az üzemanyagot, gyógyszereket és élelmet. Követelik, hogy Izrael hagyjon fel minden katonai akcióval, miközben Gázában túszok százai senyvednek, folyamatosan rakétákat lőnek az ország területére, illetve egyre több Izraelen belüli terrortámadási kísérlet történik. Egy pillanatig sem gondolnak bele abba, hogy az október 7-i támadás is annak az elgyengülésnek a következménye, amely a megelőző években számos engedményt tett a palesztinok felé, valamint pont tőlük, a most Izraeltől követelőző európai és amerikai progresszívektől átvett un. demokráciaviták okoztak belpolitikai válságot, amely elterelte a figyelmet az önvédelemről. Nem érdekli őket, hogy ha Izrael hallgatna rájuk és beszüntetné a katonai akciókat, akkor a létét veszélyeztetné, mert erre a gyengeségre minden ellensége azonnal, teljes erővel ugrana.

Halljad Izrael!

Ne figyelj arra a kritikusra, aki téged nem kérdez és nem hallgat meg, aki érzékeltlen az áldozataidra, aki meg sem említi az elevenen elégetett csecsemőket, kisgyerekeket, nőket, öregeket és férfiakat, csak követelőzik tőled!

Ne kövesd az elfajzott európai és amerikai politikai divathullámokat, amelyek a zsidó-keresztény világrend elsatnyulásával törtek a felszínre, mert ezt te nem engedheted meg magadnak! (Mi sem, de ezt még nem fogtuk fel.)

Ne bízz bennünk, tervezz mindent úgy, hogy csak magad vagy!

Tudd, hogy azok, akik most a humanitás nevében rendeznek palesztinbarát demonstrációkat, egy olyan világrendben születtek és élnek, amelynek a létrejöttéért zsidók milliói adták a vérüket a holokauszt során!

Kiemelt kép: A Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet által fogva tartott izraeli túszokért gyújtanak gyertyát tüntetők Tel-Avivban 2023. november 21-én.