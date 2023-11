A halál angyalát vetette be a Pentagon Irakban

A halál angyalának is nevezett AC–130-as repülőgépet – a C–130 Hercules közepes teherszállító repülőgép csöves nehézfegyverekkel felszerelt közvetlen légi támogató változatát – vetette be az amerikai hadsereg Irakban, miután az Irán által támogatott milíciák támadást hajtottak végre az amerikai koalíciós erők ellen – számolt be a válaszcsapásról a napokban a Pentagon.

„Megerősíthetem, hogy hétfő este az Irán által támogatott milíciák támadást hajtottak végre egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával az amerikai és koalíciós erők ellen az iraki al-Aszad légibázison” – mondta Sabrina Singh, a Pentagon helyettes szóvivője. A terrortámadás kisebb károkat okozott az infrastruktúrában, és többen könnyebben megsérültek – tudatta a szóvivő. Válaszul az Egyesült Államok egy AC–130-as repülőgépet vetett be, hogy „azonnal” célba vegyen egy, a támaszpont közelében lévő járművet, amelyről a terroristák ballisztikus rakétákat lőttek ki. A Pentagon munkatársa azt is elmondta, hogy az AC–130-as már a levegőben volt, amikor az első támadás történt. Azonban a szóvivő nem tudta megmondani, hogy melyik iráni terrorcsoport hajtotta végre a támadást, vagy hogy hány fegyveres halt meg a csapásban. A halál angyalának is nevezett AC–130-as amerikai repülőgép (Fotó: Wikipedia) A támadás és a válaszcsapás azután történt, hogy az amerikai erők a Közel-Keleten komoly támadásoknak vannak kitéve a Hamász október 7-i, Izrael elleni terrorakciója és az azt követő gázai háború óta. Kapcsolódó tartalom A fegyvernyugvás előtt tovább folynak a harcok Gázában A Hamász felszín alatti szerkezetei a civil lakónegyedek szívében helyezkedtek el, lakóházak, iskolák, kórházak, temetők és mezőgazdasági területek közelében. Október 17. óta 66 alkalommal támadtak amerikai csapatokat – 32 alkalommal Irakban és 34 alkalommal Szíriában – mondta Singh. Az Egyesült Államok azóta három megtorló csapást hajtott végre – október 26-án, november 8-án és november 12-én. A keddi csapás azonban vélhetően az első, amely áldozatokkal járt. Arra a kérdésre, hogy a válaszcsapások miért nem riasztották el az iráni milíciákat az amerikai erők elleni további akcióktól, Singh azt mondta, hogy a Pentagon nem akarja, hogy a konfliktus kiszélesedjen. Forrás: New York Post Kiemelt kép: A halál angyalának is nevezett AC–130-as amerikai repülőgép (Fotó: Getty Images)